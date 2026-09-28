Los desahucios sin alternativa habitacional llegan este jueves al Pleno del Parlamento de La Rioja

Archivo - Un grupo de personas durante el intento de desahucio en la calle Somosierra 32, a 20 de mayo de 2026 - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, preguntará este jueves, 1 de octubre, en el Parlamento de La Rioja, al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, "si va a continuar su gobierno permitiendo desahucios sin alternativa habitacional".

Será un pleno en el que la vivienda también tendrá un papel protagonista en el apartado de las interpelaciones, en el que el consejero del ramo, Daniel Osés, deberá responder a la disertación de la diputada de IU Henar Moreno sobre la política del Gobierno riojano en esta materia.

Capellán también será cuestionado por la gestión de los servicios públicos, por parte del portavoz socialista, Javier García; y por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2027, por parte de la portavoz Cristina Maiso.

Desde el Grupo Parlamentario Vox se preguntará al Gobierno riojano "si tiene el más mínimo interés en que el pequeño comercio riojano subsista"; y desde el Grupo Socialista se pedirá una valoración del inicio del curso escolar 2026-27.

El Grupo Popular preguntará "en qué consiste la nueva figura de la Defensoría del Contribuyente Riojano" y "qué consecuencias puede tener para la atracción de inversiones en La Rioja la insuficiente planificación estatal de infraestructuras eléctricas".

Tras una interpelación del PSOE sobre atención sanitaria, y otra del Grupo Podemos-IU sobre vivienda será el turno de las mociones consecuencia de interlepación, en las que Izquierda Unida pedirá instar al Gobierno riojano a aprobar un plan de choque contra la desigualdad educativa.

En cuanto a las proposiciones no de ley, Vox pedirá medidas de seguridad en los embalses y reclamar al Gobierno central un refuerzo de la defensa en Ceuta y Melilla; e Izquierda Unida apostará por impulsar una transformación del modelo turístico de La Rioja, abandonando el modelo de turismo de borrachera.

Desde el PSOE se pedirá al Gobierno de La Rioja que adapte la normativa de esta comunidad a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad; un sector en el que Izquierda Unida pedirá que el aumento de la financiación se destine también a los profesionales.