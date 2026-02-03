Descenso sostenido de la incidencia de gripe y los ingresos por infecciones respiratorias agudas en La Rioja

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, 3 de febrero, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 5 de 2026 (del 27 de enero al 1 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026 que continúa activo.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, si bien durante esta semana se observa una nueva disminución de la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas respecto a la semana previa.

En concreto, se ha registrado un descenso tanto de la incidencia de gripe como del Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "aunque seguimos en fase epidémica, los datos confirman una evolución favorable, con un descenso sostenido de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas y una reducción tanto de la gripe como del VRS".

En relación con la situación asistencial, el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas también ha descendido en comparación con la semana anterior, aunque estos datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de la presente semana.

En este sentido, Martínez ha destacado que "la disminución de los ingresos hospitalarios refleja que las medidas de planificación y refuerzo previstas en el Plan de Contingencia están dando resultado y permiten una respuesta adecuada del sistema sanitario".

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 566,53 casos por 100.000 habitantes, frente a los 726,99 casos por 100.000 habitantes registrados la semana previa.

DOS SEMANAS SIN DETECTAR NUEVOS CASOS DE COVID-19

El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de 1 año y los niños de 1 a 4 años. En el caso de la gripe, la incidencia se sitúa en 32,75 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso respecto a la semana anterior (52,4 casos por 100.000 habitantes).

En cuanto a la COVID-19, la incidencia es de 3,27 casos por 100.000 habitantes, tras no haberse detectado ningún caso a través del sistema centinela durante las dos semanas previas.

Con fecha 2 de febrero de 2026, la situación hospitalaria en La Rioja es la siguiente: dos personas hospitalizadas con COVID-19; un total de 19 personas hospitalizadas con gripe; y 11 personas hospitalizadas con VRS.

Estos datos reflejan una tendencia descendente en los ingresos hospitalarios, en un contexto de seguimiento continuo de la evolución de las infecciones respiratorias agudas.

Al respecto, Eva Martínez ha subrayado que "seguimos monitorizando la situación de forma permanente para anticiparnos a cualquier cambio y garantizar la mejor atención a la población".

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 2, se atendieron un total de 406 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 338 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (254 adultos y 84 pediátricos) y 68 en el Hospital Universitario de Calahorra (57 adultos y 11 pediátricos).

LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ALCANZA AL 70% DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS

La Consejería de Salud y Políticas Sociales insiste en la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, población infantil y personas con factores de riesgo.

"Es fundamental no bajar la guardia y proteger a las personas más vulnerables. La vacunación sigue siendo nuestra principal aliada para reducir complicaciones, ingresos y casos graves", ha recalcado la directora general de Salud Pública.

En relación con la campaña de vacunación frente a la gripe, se han administrado un total de 89.174 dosis, lo que supone 50 dosis más que la semana pasada.

La cobertura en personas mayores de 65 años alcanza el 69,84%, con una subida de cuatro puntos porcentuales respecto a la semana previa.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, se han administrado un total de 38.350 dosis, 25 más que la semana anterior, alcanzándose una cobertura del 48,26% en personas mayores de 70 años, lo que supone un incremento de medio punto porcentual.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, la gripe y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y actualizada a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios.