Desconvocada la huelga en la empresa Valoriza Servicios Medioambientales

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa Valoriza Medioambiente han decidido desconvocar la huelga prevista para este día 17 de julio ante el acuerdo alcanzado en inspección de trabajo.

Éste recoge que en un plazo de "no más de tres meses" se comprometen a establecer un marco regulador valido, negociado y registrado oficialmente, que garantice seguridad jurídica y laboral.

Los trabajadores en reunión con la directora de medioambiente y el gerente de Consorcio de Aguas han arrancado el compromiso de reunirse para trasladar cláusulas sociales a poder incluir en los nuevos pliegos de la contrata.