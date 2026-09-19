Desfile de carrozas, fuegos artificiales y concierto de Efecto Pasillo, entre las actividades este domingo de San Mateo

Archivo - Imagen de archivo del grupo Efecto Pasillo durante una actuación. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada de mañana, domingo 20 de septiembre, contará con un amplio programa de actividades dentro de las fiestas de San Mateo, con propuestas para todos los públicos y con el desfile de carrozas, el XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales y el concierto de Efecto Pasillo como algunas de las principales citas del día.

La programación incluye además actividades infantiles y familiares, degustaciones, pelota, festejos taurinos y numerosas propuestas musicales repartidas por distintos puntos de la ciudad.

El domingo comenzará a las 9 horas con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho organizada por la Peña La Unión, en Doce Ligero, junto al Ayuntamiento. A la misma hora tendrán lugar las dianas con la Asociación Logroño Gaita y Tambor. A las 9,30 horas, se celebrarán las vaquillas populares en la plaza de toros de La Ribera.

A partir de las 11 horas se celebrará el 35 Torneo de Pelota Mano, en el Frontón del Revellín. A esa misma hora, el Hogar Navarro ofrecerá una degustación de bocatita de chistorra o de queso del Roncal en Portales, 23.

Una de las principales citas de la mañana será el desfile de carrozas, que comenzará a las 11,30 horas y recorrerá la avenida de la Solidaridad, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y avenida de la Paz, hasta llegar al Ayuntamiento.

También a las 11,30 horas abrirá sus puertas el espacio 'Matinales Mateas en familia', en el Espacio Peñas 2.0, en el parking de Valbuena. En este mismo emplazamiento, a las 12 horas tendrá lugar la actuación infantil 'Pin Pan Pum'. Asimismo, en la Chimenea del Ebro se desarrollará una exhibición y talleres abiertos.

A las 12 horas comenzará también la degustación de zapatilla de jamón con hinchables, organizada por la Asociación de Vecinos Valdegastea y de 12,30 a 14,30 horas, la Asociación de Vecinos Los Lirios ofrecerá una degustación de champiñón con hinchables.

La programación gastronómica continuará a las 13 horas con una degustación de migas extremeñas y una muestra de productos extremeños, organizada por el Hogar Extremeño.

A la misma hora, el Espacio Peñas 2.0 acogerá el 'Vermú torero', mientras que la Casa de Andalucía instalará hinchables. Entre las 13 y las 16 horas, la Plaza del Mercado acogerá una degustación de caldereta riojana vegetal, organizada por la Asociación Defensa Animal de La Rioja.

Ya por la tarde, entre las 16 y las 20 horas, la Peña La Unión organizará un tardeo con juegos de mesa en el Ateneo Riojano, 10. A las 17,30 horas, el Espacio Peñas 2.0 acogerá el 'Café cantante: Válgame el Son', mientras que el Frontón Javier Adarraga será escenario de la Feria de San Mateo de pelota a mano profesional 2026.

A las 18 horas regresarán las propuestas infantiles con Gorgorito, en el Parque Chiribitas. A la misma hora se celebrará en la plaza de toros de La Ribera el festejo de rejones. También a las 18 horas, la Casa de Andalucía organizará el bingo 'bola bola', con 'Bárbara Reina de la Pantaloneta' y posteriormente música. A las 18 tendrá lugar 'Los niños deben jugar', organizada por Ñ_Games en Luisa María Lacalle.

Además, de 18 a 20 horas, la Asociación de Vecinos San Antonio ofrecerá una degustación de mini-hamburguesa con hinchables en la cancha de fútbol del parque San Antonio. De 19 a 21 horas, la Asociación de Vecinos El Cubo organizará una degustación de zapatilla de jamón con hinchables en el parque de El Cubo.

La música tendrá un especial protagonismo durante la tarde y la noche. De 19 a 00 horas, la Plaza del Parlamento acogerá los Conciertos Parrilla, con las actuaciones de Blueberry, STLG, N de Nico y David Schubert.

A las 19,30 horas, la Concha del Espolón será escenario de 'Mar Cover Band-El gran tardeo de San Mateo', mientras que en el Espacio Peñas 2.0 tendrá lugar el 'Café cantante' de Ayvan Romero. Entre las 20 y las 21,30 horas se desarrollará un pasacalles musical a cargo de K-Boom Percusión. A las 20,30 horas, el parque Gallarza acogerá el concierto de Luis Herrera 'Bailando en plata'. El Espacio Peñas 2.0 ofrecerá también, a las 20,30 horas, el concierto '1.000 Córdobas'.

A las 21 horas, el Teatro Bretón acogerá la representación de 'Chavela', con Luisa Gavasa y María Peláe. A las 22 horas, la Casa de Andalucía programará la orquesta 'Maialen y Patxi' en el parking del Revellín, mientras que el Espacio Peñas 2.0 ofrecerá un tributo a Los Rodríguez. A las 22,15 horas, la Peña La Alegría organizará 'Fuegos con bocata', con tortilla de patata, en Doce Ligero, 37.

A las 23 horas llegará uno de los momentos más esperados de las fiestas con el XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que correrá a cargo de Pirotecnia Zaragozana en el parque de La Ribera. A esa misma hora, la Casa de Andalucía ofrecerá el concierto de 'Víctor Puri'.

La programación musical continuará a las 23,30 horas en el Espacio Peñas 2.0 con el tributo a Maná y Jarabe de Palo. A esa misma hora, la Peña La Uva organizará una salida nocturna por el Casco Antiguo.

Ya a medianoche, la Plaza del Ayuntamiento acogerá uno de los grandes conciertos de la jornada, con la actuación de Efecto Pasillo, a partir de las 00 horas. Por su parte, la Casa de Andalucía volverá a ofrecer la orquesta 'Maialen y Patxi' a las 00,30 horas.

El programa completo de las actividades lúdicas y culturales de la semana de San Mateo está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño, www.logrono.es.