Se desploma parte del tejado del antiguo convento del Carmen de Calahorra

CALAHORRA (LA RÍOJA), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Parte del tejado del antiguo convento de El Carmen de Calahorra se ha venido abajo hoy. El derrumbe afecta aproximadamente a un tercio de la cubierta del ala suroeste del edificio, aunque por el momento se desconocen las causas y el alcance exacto de los daños.

El inmueble es propiedad del Ayuntamiento de Calahorra, que lo adquirió a los Padres Carmelitas con el propósito de cederlo al Gobierno de La Rioja para destinarlo a una residencia de mayores, una cesión que, según la información pública disponible, todavía no se ha formalizado.

Europa Press se ha puesto en contacto esta tarde con la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, quien en ese momento desconocía que se hubiera producido el derrumbe. La alcaldesa ha señalado que recabará información sobre lo sucedido y mañana ofrecerá más detalles.

Queda ahora por conocer la valoración técnica del desprendimiento, las causas que lo han provocado y en qué medida puede afectar al estado general del inmueble.

EDIFICIO ADQUIRIDO POR 1,2 MILLONES DE Euros

El Ayuntamiento formalizó el 27 de diciembre de 2024 la compra del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos por 1,2 millones de euros, mediante un acuerdo que establecía el pago en cuatro anualidades: 250.000 euros en 2024, otros 250.000 en 2025 y 350.000 euros en cada uno de los años 2026 y 2027.

La operación comprendía una superficie total de 10.288,85 metros cuadrados, incluyendo el antiguo convento, patio y una extensa zona de huerta-jardín. Desde el momento de la adquisición, el Ayuntamiento manifestó su intención de ceder gratuitamente el inmueble al Gobierno de La Rioja para darle un uso sociosanitario de carácter residencial.

Para hacerlo posible era necesario modificar previamente la calificación urbanística de los terrenos, que figuraban como equipamiento privado religioso, para convertirlos en equipamiento público. El Pleno municipal aprobó provisionalmente esa modificación del Plan General en junio de 2025; sin embargo, la cesión no consta todavía formalizada.