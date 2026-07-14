Destinados 310.500 euros a un nuevo programa de becas de internacionalización para formar a seis profesionales

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) la aprobación del gasto necesario para poner en marcha la convocatoria correspondiente al periodo 2026-2027, paso previo a la publicación de las bases y la apertura del proceso de selección de las personas beneficiarias.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que la totalidad del presupuesto, 310.500 euros, se financiará con cargo al ejercicio 2027 y permitirá desarrollar una nueva convocatoria de becas de formación práctica sobre internacionalización con destino a las Oficinas Económicas y Comerciales de España (OFECOMES) en el extranjero.

En este caso se propone un máximo de 6 becas de internacionalización cuya formación práctica se centrará en las siguientes cuestiones:

Búsqueda de información comercial y su posterior distribución entre las empresas que lo soliciten.

Resolución de consultas comerciales (listados de agentes, distribuidores, etc, documentación de exportación, aranceles, trabas comerciales...).

Realización de estudios sectoriales y notas sectoriales de mercado.

Asistencia y colaboración en la organización de eventos de promoción comercial (ferias, misiones comerciales, exposiciones, degustaciones y cualesquiera otras que se realicen).

Realización de informes de ferias comerciales para evaluar la posibilidad de participación de las empresas riojanas.

El importe a percibir por cada uno de ellos oscilará en función del país y la ciudad de destino, tomando como referencia la dotación económica establecida por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en la última resolución publicada. Así, en la última convocatoria, los importes oscilaron entre los 26.700 y los 39.700 euros.

EJERCICIO 2026

En este ejercicio 2026, la ADER cuenta con cinco becarios en prácticas sobre acción exterior en Francia, Marruecos, Italia, Irlanda y Rumanía, jóvenes licenciados que atienden consultas comerciales de empresas riojanas y colaboran con su promoción exterior, realizan estudios de mercado e informan sobre la actividad económica, legal y comercial del país de destino. Hasta ahora han sido beneficiarias de estas becas de internacionalización un total de 162 personas, de las cuales alrededor de un 70 % continúan en activo en este ámbito profesional.

El Ejecutivo regional continúa reforzando las políticas de apoyo a la internacionalización como una de las palancas para mejorar la competitividad del tejido productivo riojano, favoreciendo la formación práctica de profesionales especializados que contribuyan a impulsar la presencia de las empresas de la comunidad autónoma en los mercados internacionales, con una mayor diversificación sectorial y geográfica de los intercambios con el exterior.

La Agencia de Desarrollo, que tiene como uno de sus objetivos la captación y consolidación de talento en nuestro ecosistema empresarial, convocará a finales de verano tres líneas de becas en tres áreas estratégicas para las pymes de nuestra región: internacionalización, diseño e I+D+i, con un total de 25 plazas.