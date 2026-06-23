Destinados 959.812 euros al Plan de Investigación conjunto del Gobierno riojano y la UR para generar conocimiento

Archivo - La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, entre otras autoridades - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio entre el Ejecutivo regional y la Universidad de la Rioja (UR) para la financiación del Plan de Investigación conjunto de ambas instituciones para el año 2026, por un importe de 959.812 euros. La finalidad de este acuerdo es fortalecer el ecosistema de investigación de la Universidad, así como generar conocimiento y reforzar la capacidad científica y tecnológica del sistema riojano de I+D+i.

El convenio se estructura en cuatro líneas estratégicas:

Formación e incorporación de personal investigador. Potenciación de estructuras de investigación y captación de recursos en programas internacionales. Potenciación de la transferencia del conocimiento y divulgación científica. Estructuras de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación.

OBJETIVOS

Entre los objetivos de este convenio, se encuentran actuaciones como impulsar e incentivar la formación y la especialización del personal docente e investigador y el personal investigador de la UR; la captación de personal técnico al Servicio de Apoyo a la Investigación; ayudas a la realización de estancias internacionales en centros de investigación de prestigio; transferencia e intercambio de conocimiento y divulgación científica; potenciación del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), y renovación de infraestructuras científico-técnicas.

El propósito de estas actuaciones es la generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i riojano de cara a contribuir al desarrollo de una investigación altamente competitiva en el contexto nacional e internacional.

En concreto, este convenio permitirá la financiación de contratos predoctorales y postdoctorales orientados a la formación y la incorporación de jóvenes investigadores, el apoyo a los grupos de investigación para incrementar su producción científica; la mejora del equipamiento científico y el desarrollo de actividades de divulgación, entre las que se incluyen la jornada 11F (Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia), Verano con Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, la Semana de la Ciencia y la plataforma The Conversation.

La investigación y la transferencia del conocimiento constituyen funciones esenciales de la Universidad, son fundamento de la docencia y motor indiscutible para el progreso y la mejora del bienestar general de la sociedad.