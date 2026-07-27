Destinados más de 1,65 millones para ejecutar actuaciones de mejora y reforma en centros escolares durante el verano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, junto al concejal del área de Urbanismo de Logroño, Íñigo López-Araquistáin, y la directora del CEIP Varia, Belén Sánchez-Moncayo, ha visitado el desarrollo de las obras de mejora y acondicionamiento que se están ejecutando durante los meses de verano en este colegio logroñés.

De esta manera, el Gobierno de La Rioja destina más de 1,65 millones de euros en toda la Comunidad para la ejecución de este tipo de actuaciones en centros educativos, coincidiendo con el periodo no lectivo.

La visita al CEIP Varia, en la que también han estado el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y la concejala de Educación, Laura Lázaro, se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Gobierno de La Rioja impulsa durante la época estival, aprovechando que los centros educativos no se encuentran en periodo lectivo, para ejecutar obras de reforma, conservación y mantenimiento con el menor impacto posible sobre la actividad ordinaria de los colegios e institutos.

Galiana ha destacado asimismo la colaboración entre el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos, en concreto el de Logroño, para atender las necesidades de los centros educativos públicos y ha subrayado que "detrás de cada una de estas actuaciones hay un esfuerzo compartido para mejorar los espacios en los que nuestros alumnos desarrollan su actividad educativa cada día".

Además, ha anunciado que en breve se licitarán las obras de ampliación del CEIP Varia, con un presupuesto que ascenderá a dos millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Una vez licitado el proyecto de redacción de la ampliación del centro, por unos 66.000 euros, ha recordado que el objetivo de esta intervención es que en la misma parcela se pueda conformar un único complejo educativo con el alumnado de Educación Infantil de Segundo Ciclo y Primaria, que en la actualidad se ubican en dos edificios separados.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Logroño, Íñigo López-Araquistáin, ha resaltado que "desde el Ayuntamiento estamos trabajando de manera continua para mejorar las instalaciones de los centros educativos de la ciudad. Tanto las instalaciones internas como los entornos para facilitar la movilidad y sostenibilidad. Además de las actuaciones que se desarrollan en colaboración con el Ejecutivo riojano durante este año vamos a destinar en torno a 1,4 millones de euros para actuaciones de mejora en los centros educativos y en las escuelas infantiles de la ciudad".

En el marco de la colaboración con el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño contempla actuaciones en los CEIPs Caballero de la Rosa, Siete Infantes de Lara, Varia, Madre de Dios, Bretón de los Herreros y Espartero.

Por último, la directora del CEIP Varia ha afirmado que este centro tiene "la suerte de estar situado sobre un yacimiento arqueológico, lo que nos da identidad propia" y ha agradecido el compromiso de las administraciones por su conservación para "poder trabajar con proyectos educativos que se centran en la conservación y la difusión de las ruinas, con las visitadas guiadas y representaciones teatrales".

Respecto a las obras de mantenimiento, el Ejecutivo regional destina este verano 1.656.080,04 euros a actuaciones de mejora y reforma de centros escolares, de los que 461.605,35 euros corresponden a subvenciones concedidas a los ayuntamientos para cofinanciar obras de reforma, conservación y mantenimiento, mientras que 1.194.474,69 euros se dirigen a financiar, directamente por el Gobierno de La Rioja, otras obras.

En el caso de las actuaciones cofinanciadas con los ayuntamientos, la resolución de concesión de 2026 contempla ayudas para obras en distintos centros públicos de Educación Infantil y Primaria de La Rioja, entre ellas la mejora del acceso al yacimiento arqueológico del CEIP Varia de Logroño, para la que se ha concedido una subvención de 38.118,97 euros, correspondiente al 60% del presupuesto de la actuación, estimado en 63.531,61 euros.

MEJORA DEL ACCESO AL YACIMIENTO DEL CEIP VARIA

Las obras que se ejecutan en el CEIP Varia tienen como objetivo mejorar y facilitar el acceso al yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Vareia, situado bajo el propio centro escolar, así como favorecer su visualización y puesta en valor. El importe de esta actuación asciende a 63.531,61 euros, de los que el Gobierno de La Rioja subvenciona el 60 %, 38.118,97 euros

La actuación contempla la sustitución del vallado perimetral del yacimiento, actualmente deteriorado y que dificulta tanto su visualización como su acceso; la creación de un nuevo acceso independiente desde la calle San Isidro; la ejecución de una nueva entrada y escaleras hasta el yacimiento; y la instalación de elementos de protección y accesibilidad.

El proyecto permitirá, de este modo, que el yacimiento pueda contar con un acceso diferenciado desde el propio centro y desde la vía pública, facilitando la posibilidad de albergar visitas guiadas y reforzando su aprovechamiento como recurso educativo y cultural.

El CEIP Varia está construido sobre una parte de la trama urbana de la ciudad romana de Vareia, datada en el siglo I a.C., y el yacimiento arqueológico está incoado como Bien de Interés Cultural desde 1981. La intervención se plantea sin afectar a los restos arqueológicos, mediante soluciones que permiten mejorar la accesibilidad y funcionalidad del espacio sin alterar el yacimiento protegido.

La intervención da continuidad al trabajo realizado en los últimos años para la limpieza, documentación y puesta en valor de los restos arqueológicos, una labor que ha permitido al propio centro desarrollar un proyecto educativo en torno a la historia romana, la ciudad y el enclave de Vareia, incluyendo actividades y representaciones teatrales protagonizadas por los alumnos.

Además de esta actuación en el CEIP Varia de Logroño, el Gobierno regional también ha cofinanciado otras obras de mejora y mantenimiento en centros educativos gracias a los convenios firmados con otros Ayuntamientos como los de Calahorra, Arnedo, Torrecilla en Cameros, Villamediana de Iregua, Murillo de río Leza, Corera, San Asensio, Igea, Cervera del río Alhama, Arrubal, Huércanos, Tricio, Ausejo, Nájera, Uruñuela, Anguiano, Fuenmayor, Baños de Río Tobía, Ábalos, Alfaro, Santo Domingo de la Calzada, Galilea, Ortigosa de Cameros y Villoslada de Cameros, con diversas actuaciones en un total de 33 centros.

OBRAS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL VERANO

Entre las intervenciones previstas durante el verano se encuentran actuaciones de reforma de instalaciones de calefacción, mejora de cubiertas y canalones, sustitución de sistemas de calefacción, instalación de escaleras de emergencia, reforma de aseos, creación de nuevas zonas de aparcamiento, reparación de edificios, sustitución de vidrios, colocación de césped artificial y persianas, creación de aulas y reformas de patios y espacios exteriores, entre otras.

Estas mejoras se desarrollan en centros educativos de Logroño y otros municipios como Arnedo, Ortigosa de Cameros, Nájera, Haro, Alesanco, Alfaro y Hormilla.

Estas actuaciones de reforma y mejora en centros educativos, que suponen un importe total de 1.194.474,69 euros, se suman a las subvenciones concedidas a los ayuntamientos para que puedan desarrollar obras de reforma, conservación y mantenimiento en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, con el objetivo común de mantener y mejorar las infraestructuras educativas de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de La Rioja concentra mayoritariamente este tipo de intervenciones en los meses de verano, cuando los centros no desarrollan su actividad lectiva ordinaria, de manera que las obras puedan realizarse con mayor facilidad y seguridad y afecten lo menos posible al normal desarrollo de las clases.