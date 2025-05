Destinan 3,1 millones a las ayudas de comedor escolar y adapta el criterio de renta para aumentar beneficiarios

Además se ha aprobado el gasto de 605.000 euros para la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto

TORRECILLA EN CAMEROS (LA RIOJA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, día 13, destinar 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2025-2026 para el alumnado que tiene la consideración de no transportado. Además, también ha acordado aumentar el intervalo de renta per cápita necesario para la obtención de estas becas, con el objetivo de que puedan beneficiarse más familias de las ayudas de tipo 2 y tipo 3. La previsión es que el número de beneficiarios se incremente el 10 por ciento.

Las modificaciones, según ha destacado el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana -acompañado del portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que de manera extraordinaria se ha desarrollado en Torrecilla de Cameros-, se incorporan para la convocatoria del próximo curso se producen en los tramos de renta per cápita de dos de los tres tipos de ayudas establecidas. Así, las ayudas de tipo 1, para familias con renta per cápita hasta 6.200 euros, se mantiene igual.

Para las ayudas de tipo 2 aumenta el intervalo en mil euros, pasando de un tramo de más de 6.200 euros a 7.300 euros, hasta los 8.300 euros de renta per capita, lo que permitirá aumentar la cuantía que reciben familias beneficiarias que, con el mismo umbral de renta del pasado año, pasarían de recibir la ayuda tipo 3 a la tipo 2.

Por último, podrán optar a las ayudas tipo 3 las familias con renta per cápita superior a 8.300 euros y hasta 9.000 euros, que en la convocatoria anterior no recibían ninguna ayuda, ya que estaba limitada para un intervalo de renta per cápita superior a los 7.300 euros y hasta los 8.300 euros. Así, los tres tipos de ayudas para el alumnado no transportado a partir del próximo curso se establece de la siguiente manera:

Ayuda tipo 1: con una cuantía máxima de 985 euros, para familias con renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros.

Ayuda tipo 2: con una cuantía máxima de 380 euros, para familias con renta per cápita superiores a 6.200 euros y hasta 8.300 euros.

Ayuda tipo 3: con una cuantía máxima de 190 euros, para familias con renta per cápita superiores a 8.300 euros y hasta 9.000 euros.

Durante este curso 2024-2025 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.579 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.765 alumnos; las tipo 2, a 453 estudiantes; y las tipo 3, a 379 alumnos.

LIBROS DE TEXTO

Por otra parte, Galiana ha informado de la aprobación del gasto de 605.000 euros para la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto para alumnos matriculados en primero y segundo de Educación Primaria, durante el próximo el curso escolar 2025-2026, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja. Durante este curso, un total de 2.963 alumnos riojanos se han beneficiado de estas subvenciones.

Además de los alumnos matriculados en primero y segundo de Educación Primaria durante el próximo curso, también podrán beneficiarse de estas ayudas los estudiantes que cursen otro nivel educativo incluido en el programa de gratuidad de libros de texto (de tercero a sexto de Educación Primaria, ESO y el Grado Básico de FP), siempre que no puedan hacer uso de dicho programa por haber establecido el centro escolar, de manera exclusiva, libros de texto en soporte digital que no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos.

El gasto aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes se aplicará entre 2025 (572.500 euros) y 2026 (32.500 euros), y existen tres tipos de subvenciones:

Tipo 1 -Beneficiarios: aquellos con renta per cápita inferior o igual a 9.000 euros. -Importes: 175 euros en Primaria, 250 euros en ESO y 120 euros en FP Básica.

Tipo 2 -Beneficiarios: aquellos con renta per cápita superior a 9.000 euros e inferior o igual a 12.000 euros. -Importes: 100 euros en Primaria, 150 en ESO y 120 en FP Básica.

Carácter especial -Beneficiarios: alumnado cuyos tutores hayan sido perceptores de la Renta de ciudadanía de La Rioja en el año 2024.

Importes: 175 euros en Primaria, 250 euros en ESO y 120 euros en FP Básica. Para ser beneficiario de estas ayudas, los solicitantes deberán haber adquirido los libros en establecimientos o puntos de venta autorizados para ello, con la correspondiente clasificación profesional y que tengan como una de sus actividades empresariales la venta de libros de texto.

Las solicitudes se podrán formular telemáticamente, a través de la sede electrónica del Gobierno regional, o de forma presencial en la Secretaría del centro docente o en los registros habilitados de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El plazo será del 26 de mayo al 6 de junio de 2025, ambos inclusive, para alumnos que tengan asignada una plaza para el curso escolar 2025-2026 en un centro docente de la región. Excepcionalmente se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la formalización de la matrícula, para alumnado que se matricule una vez iniciado el curso y que no tenían plaza asignada en el periodo ordinario de presentación de estas ayudas.