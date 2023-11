Detenidas dos mujeres como autoras de delito de estafa con 'Smishing', en una operación conjunta de La Rioja y Alicante

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La denominada 'Operación Pastor', conjunta de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y de la Comisaría Provincial de Alicante, se ha saldado con dos detenidas en la localidad de Benidorm como responsables de varios delitos de estafas a través del procedimiento de 'phishing bancario', a los cuales enviaban enlaces maliciosos para obtener así información bancaria y posteriormente cometer los diferentes fraudes.

'SMISHING'

A través del 'smishing', técnica que consiste en el envío de mensajes SMS por parte de los autores de los hechos a las víctimas simulando que proceden de su entidad bancaria, los autores conseguían sus claves personales para seguidamente realizar transacciones económicas no autorizadas con destino a cuentas bancarias controladas por los autores.

MODUS OPERANDI

La víctima recibe mensajes del tipo: 'Se ha vinculado un nuevo dispositivo. Si no lo reconoce verifique inmediatamente' con un link que suplanta a la entidad bancaria. Una vez que las víctimas acceden a los citados enlaces, les solicitan sus claves de acceso y sus datos personales y posteriormente se percatan de la existencia de transferencias por distintos importes.

CUATRO VÍCTIMAS

Tras una laboriosa investigación, se pudo determinar que las autoras habían estafado mediante el mismo procedimiento a otras cuatro víctimas del territorio nacional, una de ellas vecina de La Rioja, dos en Manacor y uno en Zaragoza, y que el dinero procedente de las mismas, un total 7.930 euros, se desviaba a distintas cuentas bancarias y a la compra de criptomonedas controladas por las autoras.

Se solicitó la colaboración de la Comisaría Provincial de Alicante para la localización y detención de estas personas y se procedió a la identificación de otra persona en Ceuta. La primera de las detenidas, de origen español, cuenta con 6 antecedentes policiales, siendo tres de ellos de la misma índole que el que se le imputa actualmente y la segunda de las detenidas, también de origen español, cuenta con un antecedente de la misma naturaleza que el que se le imputa.

RECOMENDACIONES

Ante este tipo de estafas, la Policía recomienda actuar de la siguiente manera, cómo reconocer un SMS O e-mail de phishing:

- ¿Lo estabas esperando o lo habías solicitado? Si el mensaje proviene de una persona o entidad que no conoces o de quien no esperabas ningún mensaje, no respondas ni sigas sus indicaciones. Desconfía siempre.

- ¿Quién te envía el mensaje? Los bancos nunca piden verificaciones de identidad a través de SMS, emails ni llamadas de teléfono. Jamás compartas tus datos confidenciales. Si al recibir un correo de este tipo, te solicitan en algún punto del proceso que facilites tus contraseñas, claves de acceso o datos de la tarjeta bancaria, cuidado, ¡es un fraude! Ponte en contacto con tu banco inmediatamente.

- ¿Te piden que hagas algo? Los enlaces con phishing suelen pedir que realices alguna acción como hacer clic en un link, descargar un archivo adjunto, responder al mensaje proporcionando información personal, etc. Intentan mandarte mensajes que parecen urgentes para que actúes de forma irracional.

- Valida siempre el e-mail con información que tú puedas conseguir en lugar de entrar en enlaces que te proporcionan. En el caso de operaciones bancarias, no hagas clic en enlaces dentro de un correo, realízalas siempre a través de las páginas o apps oficiales.

- Por último, se recomienda mantener los equipos informáticos y sus aplicaciones actualizadas y en caso de recibir una solicitud o código de verificación de una operación bancaria de transferencia vía SMS, comprobar que antes se ha solicitado la ejecución de la transferencia y que es legítima.

- Ante cualquier sospecha o tras haber sido víctimas de cualquier hecho delictivo, se deben dirigir a la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) en la Jefatura Superior de La Rioja sita en Calle Serradero número 26, que permanece abierta 24 horas y donde les indicarán los pasos a seguir.