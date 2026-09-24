Detenidas en Logroño cuatro personas vinculadas a una asociación cannábica dentro del dispositivo de San Mateo

Material intervenido - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Logroño a cuatro personas vinculadas a una asociación cannábica, en el marco del dispositivo preventivo puesto en marcha para las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026.

Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía en La Rioja, se trata de una actuación que se ha desarrollado dentro de una investigación relacionada con la actividad desarrollada en un local constituido como asociación cannábica.

Un local, ha concretado, "situado en una zona especialmente sensible de la ciudad debido a su proximidad a dos centros educativos y dos espacios destinados al ocio infantil".

La investigación, ha relatado, tuvo su origen en diversas informaciones anónimas aportadas por ciudadanos. En ellas, alertaban de que en el interior del establecimiento se estaría permitiendo el acceso y promoviendo el consumo de sustancias estupefacientes a un "gran número" de personas.

Ante estas informaciones, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia y seguimiento, con el objetivo de comprobar la actividad desarrollada en el local, las personas que accedían al mismo y el funcionamiento real de la asociación.

INDICIOS DE UNA ACTIVIDAD DE "TRÁFICO DE DROGAS"

Se trataba, ha indicado la Policía, de una asociación con estatutos, pero no cumplía "los criterios establecidos legalmente". De este modo, el que "se encontrase constituída formalmente como asociación cannábica, no la convertía en lícita por sí misma".

A este respecto, ha hecho referencia a que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha delimitado la existencia de este tipo de locales".

Así, ha indicado, en el caso investigado las actuaciones policiales "permitieron apreciar que no se cumplían los criterios jurisprudenciales exigidos", ya que "se pudo observar un continuo tránsito de numerosas personas diferentes".

Ha añadido que "se manejaban cantidades de sustancias estupefacientes muy superiores a las destinadas a un consumo inmediato y limitado, apreciándose claros indicios de una actividad dirigida a la distribución y tráfico de drogas".

Además, ha dicho, "en las vigilancias realizadas por los agentes se pudo apreciar que las personas que se encontraban en el local, a menudo, realizaban vigilancias para cerciorarse de si la Policía se encontraba por los alrededores", lo cual, ha entendido, "sólo pudo reforzar los mencionados indicios existentes".

CUATRO DETENIDOS POR UN DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Tras la pertinente autorización judicial y la posterior entrada y registro, la investigación culminó con la detención de cuatro personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de estupefacientes.

En el interior, los agentes localizaron numerosas variedades de estupefacientes, en concreto, casi dos kilogramos de marihuana y otros dos kilogramos de aceite de hachís, además de cocaína y otras sustancias que ascendían a un total de 27.000 euros.

Se ha llevado a cabo también la incautación de una sustancia conocida como 'rosin'. Se trata, ha explicado, "de un derivado del THC con una concentración muy alta en la sustancia psicoactiva y que provoca mayores efectos que esta". Es, además, la primera vez que los agentes actuantes intervienen este tipo de sustancia ilegal.

La Policía Nacional ha recordado que cualquier información sobre posibles puntos de venta, distribución o facilitación del consumo de sustancias estupefacientes puede resultar de utilidad para iniciar las correspondientes comprobaciones policiales.