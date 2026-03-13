Detenido un delincuente habitual tras protagonizar una huida en vehículo robado entre Lardero y Logroño - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de La Rioja, pertenecientes al Puesto de Nalda, han detenido a un hombre de 34 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, como presunto autor de varios delitos. En concreto, se le considera presunto autor de un delito de robo o hurto de uso de vehículo a motor, un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción y otro por conducción temeraria que puso en peligro a otros usuarios de la vía.

El detenido es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que cuenta con un amplio historial delictivo por hechos de distinta tipología y ha sido arrestado en once ocasiones anteriores. La actuación que culminó con la detención de este individuo se inició en la localidad de Lardero, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó un turismo Seat Ibiza que, al percatarse de la presencia de los agentes, realizó un cambio brusco de sentido.

Ante esta maniobra, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que el conductor era un delincuente habitual, que el vehículo figuraba en las bases de datos como sustraído y que, además, tenía en vigor una medida cautelar de orden de alejamiento que le impedía encontrarse en el lugar donde fue detectado.

En ese momento, el individuo emprendió la fuga, haciendo caso omiso a las señales acústicas y luminosas de los agentes. Durante su huida, circuló de manera temeraria a lo largo de unos 12 kilómetros, a una velocidad muy superior a la permitida, realizando adelantamientos indebidos y poniendo en grave riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía.

Finalmente, el vehículo perdió el control en la confluencia de la avenida de Madrid con la calle General Vara de Rey, en Logroño, tras colisionar contra un bordillo. Su conductor abandonó el coche e intentó huir a pie, siendo interceptado y detenido pocos metros después por los agentes actuantes.

Tras ello, agentes de la Policía Local de Logroño, en el marco de la colaboración operativa entre cuerpos policiales, practicaron las preceptivas pruebas de alcohol y drogas al detenido, resultando positiva la correspondiente a sustancias estupefacientes. Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a su puesta a disposición de la autoridad judicial.