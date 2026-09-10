Un detenido y dos investigados por la violenta agresión ocurrida en agosto en las fiestas de El Rasillo

El detenido por la agresión de El Rasillo en dependencias de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un joven e investigado a otros dos, de entre 19 y 21 años y todos ellos residentes en Logroño, como presuntos autores de un delito de lesiones graves, en el marco de la investigación desarrollada para esclarecer una violenta pelea registrada durante las fiestas patronales de El Rasillo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04,00 horas del pasado 9 de agosto, coincidiendo con la celebración de las fiestas en honor a San Mamés, cuando dos grupos de jóvenes se enfrentaron en una zona del municipio. Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro jóvenes pertenecientes a uno de los grupos, de entre 25 y 27 años y residentes en Madrid y Logroño, resultaron heridos.

Uno de ellos sufrió múltiples lesiones de carácter grave, por lo que tuvo que ser atendido inicialmente en el lugar por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño para recibir asistencia médica.

La violencia empleada durante la pelea y la gravedad de las lesiones causadas generaron una notable preocupación e indignación entre los vecinos de la localidad y las numerosas personas que se encontraban en El Rasillo con motivo de sus fiestas patronales.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, agentes del Grupo de Investigación y Apoyo de la Guardia Civil en Logroño iniciaron una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a las personas que participaron en la agresión.

Durante las actuaciones se procedió a la recopilación y análisis de los testimonios de los heridos, testigos y vecinos, así como al estudio de imágenes y a la práctica de otras diligencias encaminadas a determinar la participación concreta de cada uno de los implicados.

El trabajo desarrollado por los investigadores permitió identificar a dos jóvenes pertenecientes al otro grupo que participó en el enfrentamiento y determinar su presunta implicación en las lesiones causadas. Como resultado de la investigación, se procedió a la detención e investigación de los tres implicados.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que una discusión puede derivar rápidamente en una situación de violencia y recomienda evitar cualquier tipo de confrontación, alejarse del lugar ante una escalada de tensión y solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ante cualquier situación de riesgo, los ciudadanos pueden contactar con la Guardia Civil en el 062 o con la Policía Local a través del teléfono habilitado en cada municipio. En caso de emergencia, también pueden llamar al 112.