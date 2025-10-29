Detenido un hombre de 47 años en Logroño por provocar una explosión de gas butano para matar a su vecino de arriba

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 47 años, de nacionalidad colombiana, ha sido detenido en Logroño por la Policía Nacional por tentativa de homicidio al provocar una explosión de gas butano, el 14 de octubre de este año, en el 6ºC del número 37 de Pérez Galdos, para acabar con la vida de su vecino de arriba, con quien mantenía problemas de convivencia.

Una operación de la que han informado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda; el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado; y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos. Éste último ha señalado que cuando fue detenido el presunto autor "no negó los hechos".

"Todos los indicios, la investigación realizada por Policía Nacional apuntan a que presuntamente, el detenido, tenía la intención de acabar con la vida de su vecino de arriba, además de causar daños de la mayor gravedad posible a dicho vecino", ha apostillado Arraiz.

La delegada ha agradecido la "labor de investigación" de la Policía Nacional que "en poco tiempo ha resuelto este asunto".

Por su parte, Laguna y Pinillos han explicado que se le atribuye un delito de tentativa de homicidio y otro de daños por medio de explosión ocasionados en la estructura del edificio, por el que hoy ha pasado a disposición judicial. Los hechos ocurrieron poco antes de las doce de la noche del 14 de octubre, cuando el vecino de arriba alertó de una explosión en su domicilio.

En pocos minutos se personaron varias dotaciones de Policía Nacional, así como recursos de emergencia. Al llegar se encontraron con varias personas residentes en el inmueble en los rellanos de la escolares, que también olía a gas, siendo más intenso cuando se acercaban hasta el sexto piso.

En la letra C se entrevistaron con el inquilino de la vivienda que presentaba heridas en la cara y en las manos, siendo el único herido de la explosión, siendo trasladado a un centro sanitario, donde estuvo un día. La vivienda de éste se encontraba cubierta de escombros procedentes del techo, que estaba totalmente derruido dejando al descubierto la estructura.

Además, se observaban graves daños en el suelo de la vivienda superior que estaba completamente abombado y fracturado, algo que hizo que se desalojasen ambas viviendas. Pisos que eran de un mismo propietario y donde sus inquilinos estaban de alquiler.

Tras el inicio de las primeras diligencias por el grupo de investigación de la Policía Nacional, se ha podido comprobar que numerosos vecinos del bloque han tenido problemas de convivencia con el presunto autor de los hechos.

Problemas ocasionados por la falta de civismo del ahora detenido, tales como echar diferentes productos tóxicos en las puertas de sus vecinos, como ácidos o aguarrás o quemar la puerta de acceso y la ventana de la vivienda de otro vecino.

De hecho, los responsables policiales han confirmado que se habían interpuesto varias denuncias en dependencias de Policía Nacional de Logroño por el vecino del piso de arriba (víctima) del ahora detenido, desde el año 2023, por haber vertido aguarrás en la puerta de este, haber rociado un spray en una de sus ventanas o haber introducido aguarrás por debajo de la puerta de su vivienda.

Además ha quedado constatado en la investigación , que durante el año 2023 se llevaron a cabo varias intervenciones en el domicilio del detenido por agentes de Policía Local de Logroño, todas ellas con ocasión de problemas con el perjudicado, tanto por ruidos como por verter líquidos tóxicos en la puerta y ventana de su domicilio.

LA INSPECCIÓN DEL GRUPO TEDAX-NRBQ

Dentro de la investigación llevaba a cabo ha sido esencial la inspección técnica previa de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX-NRBQ) destinados en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Tras la recogida de muestras, el estudio de los restos de la explosión, y la exploración de la estructura interna del edificio, se han puesto de manifiesto una serie de indicios claros que evidencian la intencionalidad en el autor de la explosión.

Tales como que la deflagración se produjo en una atmósfera de gas butano, cuyo foco se encontraba en las bovedillas de la estructura del techo del pasillo de la vivienda, lo que presuntamente obedece a una introducción deliberada de este gas. Y el hallazgo de un orificio en el pasillo, de un mechero, restos de pastillas de combustibles y hollín en el interior de las bovedillas, son indicios de que en ese lugar existió una fuente de ignición que produjo la deflagración.

Así como las manifestaciones contradictorias que narra el detenido sobre los hechos ocurridos, las cuales tampoco se corresponden con el tipo de lesiones que presentaba este, ni son compatibles con los resultados de la inspección realizada.

AGUJEROS EN EL TECHO

Según la investigación llevada a cabo y el informe técnico, el detenido, presuntamente, habría practicado numerosos agujeros en el techo de su domicilio, hasta llegar a las oquedades de la estructura del inmueble, con un taladro o similar, para infiltrar gas butano en el interior, generando una bolsa de gas entre el techo y el suelo del piso superior.

Para infiltrar el gas se sirvió de una botella de gas butano y una válvula reguladora conectada a una manguera, que habría introducido en uno de los agujeros que había realizado en el techo. Finalmente habría provocado la deflagración con una pastilla de combustible al introducirla por una de las oquedades.

