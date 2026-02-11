Detenido un hombre por apropiarse indebidamente de una nómina de 15.000 euros que le habían ingresado por error - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón en Logroño, por su presunta participación en un delito de Apropiación Indebida al haber recibido en su cuenta bancaria un ingreso en concepto de nómina que no les correspondía, por valor de 15.121,55 euros en vez de 1.521, 55 euros, debido a un error de la empresa en la que trabajaba en ese momento.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja tuvo conocimiento de estos hechos a principios del mes de febrero, a través de la interposición de una denuncia de la citada empresa, en la que manifestaba lo que había ocurrido con uno de sus trabajadores.

En la denuncia se narraba que a principios del mes de octubre, se realizó por parte de la empresa al ahora detenido, una transferencia bancaria por valor de 15.121, 55 euros por error en concepto de nómina mensual.

La intención de la empresa era realizar una transferencia por valor de 1.521, 55 euros. Por lo que se trataba de un error. Una vez que la empresa se percató del fallo que habían cometido, contactaron de inmediato con el trabajador y le comunicaron lo que había sucedido.

Ante esta comunicación, el varón alegó que él no se había dado cuenta de este error y que no podía devolverlo, puesto que ya se había gastado el dinero. La empresa intentó llegar a un acuerdo con el trabajador pero este nunca se personó y decidió abandonar su puesto de trabajo en la empresa.

Una vez iniciadas las correspondientes investigaciones, se corroboraron los hechos y se pudo demostrar la participación del varón en los hechos que se le atribuyen, se llevó a cabo su detención y su paso a disposición judicial posteriormente.

Al detenido le constan dos antecedentes desfavorables por la Policía Nacional por delitos contra el patrimonio.

QUÉ HACER PARA NO SER RESPONSABLE.

-Si encuentra algo que no es suyo, devuélvalo de inmediato. Si no conoce a su dueño o no está presente deposítelo en Oficinas de Objetos perdidos o entrégueselo a una patrulla de Policía Nacional.

-No haga uso del objeto o material encontrado. Devuélvalo en las mismas condiciones que se lo encontró.

-Puede cometer un delito de apropiación indebida si se apropia de algo que no es suyo. Podría ser detenido por la Policía Nacional.