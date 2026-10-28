Detenido un hombre por el intento de robo de la caja registradora de un bar en Logroño

Un coche de Policía Nacional en labores de patrullaje - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, debido al intento de robo de una caja registradora de un establecimiento de hostelería situado en una céntrica calle de Logroño.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cerca de las tres de la tarde, cuando la camarera de dicho bar se disponía a cerrar el establecimiento, comunicando este extremo al único cliente que quedaba dentro y conminándole a que procediera al pago de lo consumido.

Este se negó de manera agresiva manifestando que no disponía de dinero e intentó realizar el pago con una tarjeta de crédito que no funcionaba.

En ese mismo momento, se levantó y accedió al interior de la barra amenazando de muerte a la trabajadora y pidiéndole el dinero de la recaudación del día.

La camarera, de inmediato, salió a la calle para pedir ayuda y pulsó el botón de la alarma anti-atraco para dar aviso a la Policía Nacional, aprovechando el autor ese momento, para 'hacerse' con la caja registradora y el dinero de su interior.

PAPEL INDISPENSABLE DE LA COLABORACIÓN CIUDADANA

Gracias a la colaboración ciudadana fue posible la inmediata detención del presunto autor de los hechos en el mismo bar. Un hombre al ver a la camarera que pedía ayuda y su estado de nerviosismo, le ayudó a retener al presunto autor en el interior del bar, mientras ambos sujetaban la puerta de acceso para impedir que este huyera.

También varias personas que pasaban por la zona llamaron a la Sala CIMACC-091 para informar de lo que estaba ocurriendo. A los pocos minutos llegó una patrulla de Policía Nacional, quien procedió a la inmediata detención del hombre, el cual, muy alterado, y habiendo arrojado la caja registradora al suelo, portaba el dinero de la misma.

El autor de los hechos contaba con antecedentes policiales El autor de los hechos poseía 13 antecedentes policiales previos y 6 requisitorias judiciales cesadas.

RECOMENDACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y HOSTELEROS

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de adoptar medidas de seguridad en los establecimientos comerciales y hosteleros, especialmente durante las horas de cierre, evitando dejar dinero en efectivo en las cajas registradoras y comprobando que los accesos queden correctamente asegurados.

Asimismo, se recomienda comunicar de inmediato cualquier intento de robo o movimiento sospechoso a través del 091, ya que una rápida actuación policial resulta fundamental para prevenir nuevos hechos delictivos y facilitar la identificación de sus responsables.