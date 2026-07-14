Detenido un hombre vendiendo hachís en el parque Primero de Mayo de Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un hombre por su presunta participación en un delito contra la salud pública en su modalidad de Tráfico de Drogas, durante un servicio preventivo en el parque Primero de Mayo de Logroño durante el pasado fin de semana.

Los hechos sucedieron el pasado sábado, cerca de las ocho de la tarde, cuando estos agentes se encontraban realizando labores propias de su cargo, como es la prevención de la acción delictiva en zonas de ocio infantil como es el Parque de Primero de Mayo de Logroño.

Observaron que detrás de una columna de los portales en las inmediaciones de este parque, se encontraban dos hombres en actitud sospechosa. Ambos agentes se dirigieron hacia ellos para comprobar lo que estaba sucediendo y proceder a la plena identificación de estos.

Al percatarse de la presencia policial, el ahora detenido emprendió su huída a la carrera hacia la calle Chile arrojando varios objetos a la vez que corría a gran velocidad.

El segundo hombre también intentó emprender su huída, pero uno de los agentes se lo impidió y le obligó a permanecer en el sitio. El otro agente consiguió dar alcance al primer varón que había emprendido su huída y procedió a engrilletarlo por seguridad.

Una vez que los dos estaban asegurados, se procedió a comprobar las sustancias y objetos que el primer hombre había tirado al suelo mientras corría. Se trataba de una tableta de hachís de unos 100 gramos de peso, una báscula de precisión y un billete de 10 euros en efectivo.

Por lo que los agentes procedieron a la detención del primer varón por su presunta participación en un delito contra la salud pública y propusieron para sanción administrativa por la Ley Orgánica 4/2015 de Protección a la Seguridad Ciudadana al segundo varón, en concreto por el artículo 36.16 de consumo de sustancias estupefacientes, por el trozo de hachís que habría comprado, de unos dos gramos de peso aproximadamente.

Se trata de un hombre de unos 50 años y con domicilio en Logroño. Al mismo le constan 17 antecedentes policiales previos por diferentes hechos delictivos.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía Nacional ha habilitado el correo electrónico antidroga@policia.es como un "canal de comunicación anónimo y confidencial" para que los ciudadanos puedan informar sobre actividades sospechosas relacionadas con el narcotráfico en sus comunidades. Este canal garantiza el anonimato y la confidencialidad de las denuncias, permitiendo a los vecinos colaborar sin temor a represalias. La campaña busca empoderar a la ciudadanía, brindándoles una herramienta eficaz para contribuir a la seguridad de su entorno.