Detenido en Logroño e ingresado en prisión un hombre con varias requisitorias judiciales por robos y hurtos - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un varón por tener varias órdenes vigentes pendientes con el Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño y finalmente, tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, ha decretado su traslado a centro penitenciario.

El hombre contaba con un total de cuatro órdenes vigentes, dos de ellas para el inmediato ingreso en prisión, más concretamente, una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando una patrulla de Policía Nacional mientras realizaba labores propias de su cargo en prevención de la seguridad y de la comisión de hechos delictivos, realizó un control en un salón de juegos de Logroño.

Para ello procedió a la identificación de varias personas allí presentes, uno de ellos, resultó ser un varón al que le constaban cuatro órdenes vigentes por un juzgado de Logroño.

Al pasar los datos de filiación por la Sala CIMACC-091 se pudo comprobar que a esta persona le constaban 4 órdenes vigentes, todas ellas desde mediados del mes de enero.

En concreto, dos de ellas eran de búsqueda, detención y personación, por robo con violencia e intimidación y por robo con fuerza en las cosas; y otras dos consistentes en búsqueda, detención e ingreso en prisión, ambas por hurto; por lo que se procedió a su inmediata detención y paso a disposición judicial.

Los hechos delictivos que originaron estas requisitorias fueron varios hurtos, uno de ellos de un patinete eléctrico; un robo con violencia e intimidación a un empleado de un hipermercado y un robo con fuerza en las cosas en el interior de un vehículo.

Una vez que fue puesto a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

El ahora detenido posee 36 antecedentes policiales previos, principalmente por delitos contra el patrimonio, como hurtos o robos con violencia y posee 14 requisitorias vigentes por diferentes órganos judiciales de varias ciudades del territorio nacional.