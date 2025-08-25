Un detenido en Nájera por tráfico de drogas, tras ser sorprendido con 12 dosis de speed y tres bolsas de marihuana

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida este fin de semana en Nájera, por tráfico de drogas, tras ser sorprendido con 12 dosis de speed y tres bolsas de marihuana, tal como ha informado este lunes la Guardia Civil de La Rioja.

Así, el Instituto Armado realata que ha desarrollado este fin de semana actuaciones de seguridad en las zonas de ocio de la localidad de Nájera, que culminaron con la detención de un vecino de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido fue sorprendido por agentes de la USECIC cuando salía agachado entre dos vehículos. Una vez identificado, los agentes comprobaron la presencia de restos de estupefacientes en el interior del automóvil del que había salido.

Además, localizaron junto a una rueda delantera una muñequera que contenía diversas sustancias: 12 dosis de speed y tres bolsas de marihuana. Ante tales evidencias, se procedió a su arresto.

ACTUACIONES EN ZONAS DE OCIO DE CALAHORRA.

Asimismo, en la localidad de Calahorra, Policía Local y Guardia Civil llevaron a cabo controles conjuntos en zonas de ocio e inspecciones en diferentes locales.

Como resultado, se levantaron las siguientes actas por infracciones administrativas:

Nueve actas por tenencia de drogas (hachís, marihuana speed, LSD y cocaína).

Un acta por tenencia de un arma blanca prohibida.

Dos actas por faltas de respeto a agentes de la autoridad.

Un acta por desórdenes en la vía pública (pelea).

Un acta por empleo irregular de un trabajador sin contrato.

Un acta por tener desconectado el limitador de una máquina expendedora de tabaco.