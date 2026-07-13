Detenido el presunto autor de la agresión a una trabajadora del servicio de limpieza en Calahorra (La Rioja) - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este lunes de la detención de un varón de 23 años, residente en la localidad riojana de Calahorra, como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras agredir presuntamente con un objeto cortante a una trabajadora del servicio de limpieza mientras desempeñaba sus funciones laborales.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado 10 de julio, en la calle Casa Santa de Calahorra, cuando la víctima, que se encontraba realizando su jornada de trabajo, notó un pinchazo en la zona de la espalda.

Al girarse, observó la presencia de dos varones y, según manifestó posteriormente, uno de ellos se aproximó y, sin mediar palabra, presuntamente la atacó con un objeto de carácter filoso, causándole una herida sangrante en el antebrazo.

Tras la agresión, el presunto autor abandonó el lugar, generando una situación de alarma entre los vecinos de la zona. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria para la valoración y tratamiento de las lesiones sufridas.

Una vez se tuvo conocimiento de los hechos, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al servicio de Seguridad Ciudadana iniciaron las primeras actuaciones encaminadas al esclarecimiento de lo sucedido.

Gracias a la información aportada por la víctima y a la descripción facilitada del presunto agresor, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió, pocas horas después, identificar, localizar y detener al supuesto autor.

Durante el transcurso de la detención, el individuo mostró una actitud violenta y alterada, dificultando inicialmente la intervención de los agentes actuantes.

Ante esta situación, fue necesario requerir la presencia de los servicios sanitarios para realizar una valoración de su estado físico y psíquico.

Tras ser atendido por el personal sanitario y una vez estabilizado, los agentes pudieron continuar con las actuaciones policiales, tras lo cual, una vez finalizadas, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.