LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años, con un amplio historial policial relacionado con la tenencia de sustancias estupefacientes, ha sido detenido con speed, hachís y éxtasis tras un control de la Guardia Civil.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Núcleo de Servicios de Logroño, han procedido a la detención de este varón, vecino de Alberite.

Se le acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y la detención tuvo lugar en la Avenida de Madrid, a la altura del punto kilométrico 3, en el término municipal de Lardero.

Los agentes realizaban labores de prevención de la delincuencia en materia de tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio, cuando un turismo marca Citroën levantó sus sospechas debido al comportamiento atípico y nervioso de su conductor.

Durante su identificación, se constató su historial delictivo, por lo que se procedió al registro del vehículo. En el asiento del conductor se halló un cigarro (porro), y en su riñonera se localizaron cuatro dosis de speed y dos piedras de hachís.

Además, debajo del asiento se encontró una mochila que contenía una balanza de precisión y noventa gramos de speed. Estos hallazgos motivaron su detención y traslado a dependencias oficiales.

Posteriormente, el Grupo de Apoyo de Logroño llevó a cabo la entrada y registro voluntario en la vivienda del detenido, donde se incautaron otros 97 gramos de hachís y 17 pastillas de éxtasis.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.