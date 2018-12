Detenidos dos hombres por estafar más de 40.000 euros a un anciano de 82 años engañándole al comprar libros

Publicado 30/11/2018 10:18:09 CET

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Área de Investigación de Haro, han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa continuado y otro de falsedad documental, en la persona de un anciano de 82 años, al que presuntamente estafaron más de 40.000 euros con engaños a la hora de comprar colecciones de libros que implicaban pagos abusivos.

Como ha detallado este viernes en un comunicado el Instituto Armado, los implicados en estos hechos son dos varones de 51 y 57 años, naturales de Bilbao y Baracaldo, a quienes les consta historial delictivo por hechos similares. Son los administradores únicos de tres empresas dedicadas al comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, con sede social en el País Vasco.

Los investigadores sospechan que estos individuos forman parte de un grupo criminal que emplea tácticas de venta agresivas y cercanas a la coacción, para conseguir que sus víctimas, principalmente octogenarias y de naturaleza vulnerable, firmen contratos para la adquisición de colecciones de libros, sin informarles previamente de que lo firmado está ligado a entidades de crédito que les comprometen a realizar a pagos mensuales abusivos que pueden prolongarse durante varios años.

Ambos conocían a la víctima por una relación comercial anterior y al enterarse de que había sufrido un accidente cerebrovascular y de que su estado de salud era muy vulnerable, procedieron a utilizar sus datos personales de manera fraudulenta para falsificar tres contratos de compra venta de libros, con los que llegaron a obtener un beneficio económico de 40.350 euros.

"OPERACIÓN CÓDICE".

La Operación se inicia en el mes de mayo, a raíz de la denuncia formulada por un familiar de la víctima de estos hechos, que falleció en el mes de abril de 2018. En su declaración manifestaba que, al ir a pagar el entierro del finado, se percató de que en la cuenta bancaria del mismo figuraban numerosos cargos sospechosos, por la adquisición de colecciones de libros de lujo que nunca pudo llegar a realizar su familiar debido a su delicado estado de salud, aportando diversa documentación bancaria para su estudio.

Durante los más de seis meses que ha durado la investigación los agentes han analizado la documentación aportada por la víctima y la solicitada a bancos y empresas implicadas en los hechos.

De la misma se desprende que los presuntos autores de estos hechos conocían a la víctima por una relación anterior datada en el año 2013, al haber adquirido varias colecciones de libros por las que llegó a pagar más de 7.000 euros. Estas colecciones que han sido aportadas por la familia no valen lo pagado por ellas.

Los contratos aportados por los detenidos son de dudosa veracidad al carecer de datos fundamentales. Estos contratos no pudieron ser firmados por la víctima dado que desde el año 2016 y hasta su fallecimiento en 2018 se encontraba ingresada en una residencia, convaleciente y en estado vulnerable a consecuencia de sufrir un ictus.

Presuntamente, los detenidos se enteraron del delicado estado de salud de la víctima, por lo que procedieron a utilizar sus datos personales para falsificar los contratos, pasándole el primer recibo de cobro a su banco al mes y medio de haber sufrido el ictus, prolongándose los mismos hasta el día de su fallecimiento. En total, se han cobrado 28 recibos fraudulentos por valor de 40.350 euros.

La pasada semana los investigadores procedieron en la localidad de Haro (La Rioja) y en la de Castro Urdiales (Cantabria) a la localización y detención de los implicados en estos hechos. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

CONSEJOS.

Desde el Instituto Armado se alerta y recomienda, que aunque la venta de libros a domicilio es una actividad realizada de forma legal por muchas empresas del sector, hay comerciales que utilizan el engaño u otras formas de actuación fraudulentas, por lo que se tiene que tener cuidado a la hora de comprar colecciones de libros mediante este método.

De este modo, se recuerda que "si lo ofertado no le termina de convencer no firme, pida una segunda opinión a un familiar o amigo". Ante cualquier sospecha, no dude en llamar al teléfono 062 de la Guardia Civil cuanto antes, tratando de dar toda la información posible respecto al suceso.