El deudor del crimen Viniegra dice que fue su amigo quien dio el disparo y después "me encañonó a mí. Yo no planee nada"

"Ni por 3.500 euros ni por 10.000 mato a una persona. No viene en mi persona". Exculpa a su pareja, también acusada, de los hechos

Uno de los acusados por el crimen de Viniegra, J.A.G., el que presuntamente mantenía una deuda de drogas con la víctima, ha declarado que fue su amigo, I.Z.A., también procesado, quien realizó el disparo en el cruce de Villoslada de forma sorpresiva. "Yo estaba de espaldas, cuando me giré vi el fogonazo" y la víctima "cayó en mis pies". Es más, después de eso, "me encañonó, me apuntó con el arma y me dijo: Lo mismo que mato a uno, mato a dos".

Además, prosigue, "él me dijo que: Ya que tú no te quitas los problemas, te los quito yo gratis" pero "yo en ningún momento pedí a nadie que lo matara. Ni por 3.500 euros ni por 10.000 mato a una persona. No viene en mi persona. Mi pareja y yo nos estamos comiendo un marrón que no era nuestro".

Asi ha relatado J.A.G. su versión de los hechos en la sexta sesión del juicio contra tres personas acusadas, dos hombres y una mujer, de asesinar el 9 de agosto de 2022 a un hombre de 45 años de un disparo en la nuca y, dos días después, arrojar su cuerpo a una sima en Viniegra por una deuda relacionada con las drogas. La Fiscal solicita para cada uno de ellos la pena de 24 años de cárcel por el delito de asesinato.

El primero en utilizar el turno de declaración ante el Juez ha sido el presunto deudor quien sí que ha querido reconocer que ha estado "en todos los sitios en donde me ubican pero lo hice porque estaba amenazado. Es más, si yo no llego a decir ni el cruce, ni la finca, ni el paraje, ahí no se descubre nada. Yo no maté a nadie ni ayudé a tirar el cadáver en la sima".

"YO SOLO VI UN FOGONAZO Y DESPUÉS PASÓ TODO"

La noche del 9 de agosto, cuando presuntamente se cometió el disparo en el cruce de Villoslada, este procesado ha explicado que "solo hubo un disparo. Yo no vi piedras ni nada, yo no sé qué más paso. Fue todo sorpresivo" también reconoce que su hasta entonces pareja estaba ahí "pero solo me acompañó".

Como ha querido dejar claro "ni mi pareja (la mujer acusada, J.S.A.) ni yo planeamos nada. Yo no quedé con nadie para darle muerte. Yo solo vi un fogonazo y después pasó todo".

En su relato, este acusado ha querido dejar claro que el ataque "fue sorpresivo" y que con la víctima "a pesar de que le debía dinero, teníamos buena relación, incluso hablábamos de comenzar otros negocios como uno de coches".

"ESTO ES UN PARIPÉ, TU AMIGO NO ME VA A DAR UN DURO"

Aquella noche (la del 9 de agosto de 2022) "nosotros (tanto su pareja, como la víctima, como él) fuimos al cruce de Villoslada porque habíamos quedado allí con I.Z.A. porque me dijo que me iba a pagar algo, ya que él también me debía dinero a mí, y así yo le podía pagar a la víctima".

Después de 20 minutos en el cruce "dándonos largas, la propia víctima recuerdo que me dijo: Esto es un paripé tu amigo no me va a dar un duro y después de aquello vi el fogonazo".

En esta situación -expresa- "yo me quedé bloqueado" pero quiero dejar claro "que yo no planeo muertes ni nada. Yo subí a por un dinero, yo no subo a matar a nadie".

Tras el disparo, prosigue, "yo me quedé engarrotado. Yo no me esperaba esto. Le dije (a I.Z.A.): ¿Qué has hecho?. Y me pidió que le ayudar a meter el cuerpo en la furgoneta. Pero no pude, yo estaba bloqueado. La víctima cayó a mis pies... yo nunca he visto matar a nadie, me quedé bloqueado. Estaba colapsado, no sabía ni qué pensar".

Además, explica que "él no vio golpear a nadie el cuerpo de la víctima. Solo un disparo". Tras ello ha afirmado "yo ya no veo el cuerpo hasta el día de la sima y porque mi amigo me amenazaba. Yo subí porque estaba bloqueado y porque me amenazaba pero yo no tuve nada que ver con el puto disparo. No era una cosa mía, yo no decidí nada, no me lo esperaba cuando le pegó el bombazo".

INTENTÉ OBTENER EL DINERO DE LA DEUDA

El acusado sí que reconoce la deuda con la víctima y afirma que intentó por todos los medios "obtener el dinero" que le debía. Así justifica, por ejemplo, varios viajes a Algeciras -días antes de los hechos- hasta donde acudió "para intentar cambiar droga para después venderla" pero "fue todo un timo y me querían engañar".

Ha querido explicar también que, aunque la deuda inicial que mantenía con la víctima era de 13.500 euros "yo ya le había pagado parte" por lo que asegura que finalmente "quedaba por pagar unos 4.500 euros". Tras ello "intenté cobrar a otros clientes", entre ellos también a su amigo y otro acusado, I.Z.A., quien "también me debía dinero". Incluso ofreció a la víctima su coche pero "como estaba averiado no lo quería".

También ha reconocido el viaje que hizo con su pareja a Viniegra el 24 de julio, día en el que presuntamente comenzaron a hablar del crimen, porque I.Z.A. "nos invitó a fiestas". Ese día también reconoce que fueron a la sima de La Torca pero "no por nada planeado" sino porque mi amigo me dijo que allí había caído un meteorito y había dejado un cráter pero "yo ni me asomé porque tenía vértigo".