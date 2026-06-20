La DGT intensificará el control de la circulación en tramos de obras en vías interurbanas

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto para la próxima semana, entre el 22 y 28 de junio, una campaña de control y vigilancia de obras en las vías interurbanas de circulación.

Esta campaña de la DGT se inscribe en la frecuencia de los trabajos que se requieren ejecutar para su conservación y el incumplimiento de la señalización de obras por parte de los conductores.

En particular, hay que tener en cuenta los límites de velocidad en dichos tramos, importante factor de siniestralidad mortal de los operarios que trabajan en las vías de circulación abiertas al tráfico.

Los trabajadores en las vías, durante su jornada laboral asumen un factor de riesgo adicional de atropello no originado por las propias características del trabajo de obra, sino asociado a las características de su emplazamiento en las vías de circulación abiertas al tráfico rodado.

De esta manera, hay que tener en cuenta el papel importante de la actitud y condiciones de conducción de los usuarios de la vía.

De hecho, casi todos los riesgos descritos asociados a la actividad de obras en las carreteras están vinculados a la extraordinaria proximidad del tráfico vial, mientras se realizan dichas labores.

No existen variables unívocas en las fuentes estadísticas de siniestralidad del tráfico, ni de siniestralidad laboral al respecto, pero existen algunos estudios técnicos y algunas investigaciones académicas que nos dejan algunas conclusiones básicas para trabajar en la prevención:

La mayoría de los siniestros en las obras de mantenimiento de las vías son atropellos.

La mayoría de esos atropellos se producen por vehículos ajenos a la propia obra.

La mayoría de ellos se produjeron en labores de señalización de las obras.

El factor más influyente es el exceso de velocidad.

Usuarios de la vía moderan velocidad ante medidas de señalización muy extraordinarias.

RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES

Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo.

Por ello, la campaña de control y vigilancia de la DGT contribuirá a reducir los riesgos inherentes al factor humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y distracciones.

Entre las recomendaciones para los conductores se encuentran:

Respetar escrupulosamente la señalización extraordinaria en la vía por la realización de obras.

Extremar la atención y la precaución mientras se transite por tramos en obras.

Reducir la velocidad de acuerdo con lo señalizado y también por prudencia.

Aumentar la distancia de seguridad.