La DGT pone en marcha una operación especial de tráfico por el Día de La Rioja y San Bernabé

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La DGT en La Rioja, de cara a la celebración del Día de La Rioja y las fiestas de San Bernabé, festividades en las que se prevé un incremento de la movilidad en la comunidad autónoma, ha previsto una operación especial de tráfico.

Se extenderá desde las 15 horas del lunes, 8 de junio, y hasta las 24 horas del jueves, 11 de junio, pudiéndose dar el caso de aprovechar estas festividades para viajar durante el fin de semana previo o posterior a estas.

Las horas de mayor intensidad de tráfico previstas son:

8 de junio, desde las 16 a las 22 horas.

9 de junio, desde las 9 a las 14 horas.

11 de junio, desde las 16 a las 22 horas.

En la operación de la DGT, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja velará no solo por la fluidez, sino también por la seguridad. Asimismo, colaborarán los policías locales y los agentes de la X Zona de la Guardia Civil.

En la operación especial de la DGT para el Día de La Rioja y San Bernabé en 2025, tanto en vías urbanas como interurbanas, se registraron en La Rioja un total de 34 accidentes con víctimas, en los que se produjeron un herido grave y 13 leves.