El Día del Farmacéutico ilumina mañana La Rioja bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia'

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Consejería de Salud, así como otros edificios y lugares emblemáticos como el Cubo del Revellín o la Fuente Murrieta, se iluminarán mañana, 25 de septiembre, de noche en el Día Mundial del Farmacéutico bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia'.

La efeméride, que homenajea la labor que ejercen cada día los casi quinientos farmacéuticos de La Rioja, está organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).

Con ella se quiere dar a conocer la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles.

En esta ocasión, en España se va a acompañar el lema con la leyenda #ConCienciaFarmacéuticaParaMejorarElMundo, que permitirá, ha explicado el Colegio de Farmacéuticos, destacar esa doble vertiente de la profesión vinculada, por un lado, a la ciencia farmacéutica y, por otra, a la creciente labor social que desarrolla.

La Federación Internacional Farmacéutica subraya que los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más accesibles. Garantizan el uso seguro y eficaz de los medicamentos, apoyan la alfabetización sanitaria y las campañas de salud pública, y son una fuente fiable de atención.

El Colegio ha destacado cómo, coincidiendo con la reciente aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja, este día adquiere un significado aún más especial, al reforzar el papel de los farmacéuticos y las farmacias en la atención sanitaria y en la cercanía con los ciudadanos.

EDIFICIOS TEÑIDOS DE VERDE

Además de la Consejería, mañana también se teñirán de verde otros edificios y espacios emblemáticos de toda la comunidad como el Palacio de la Baronesa y la Fuente Homenaje a los Mayores de Arnedo, la pasarela Práxedes Mateo Sagasta de Torrecilla en Cameros, y varios enclaves singulares de Logroño como la Fuente Murrieta.

También, el Cubo del Revellín, Puente de Piedra, y este año, además, las torres de La Redonda y el reloj del ayuntamiento, las entradas y el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y los ayuntamientos de Haro y Nájera.

En este día mundial, la consejera de Salud de La Rioja, María Martín, recibirá a representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos en la sede de la Consejería, junto al Director General de Prestaciones y Farmacia, Gonzalo Aparicio.