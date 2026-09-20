Día grande de San Mateo: Pisado de la Uva y Ofrenda del Primer Mosto, Maldita Nerea y II Concentración de Mateos

Archivo - Imagen de archivo del tradicional acto del Pisado de la Uva. - ALFREDO IGLESIAS/EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El día grande de las fiestas de San Mateo 2026 contará con un amplio programa de más de 50 actos entre los que destacará el Pisado de la Uva y Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen de Valvanera, que se celebrará en el Paseo del Espolón.

A este tradicional acto, se unirán otros focos de atracción de las fiestas, como la II concentración de Mateos, el concierto de Maldita Nerea o los conciertos del Parrilla en la Plaza del Parlamento.

El día de San Mateo comenzará a las 9 horas con las dianas y con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente, a las 9,30 horas se celebrarán vaquillas en la plaza de toros de La Ribera. A las 10,30 se puede disfrutar la Degustación de pinchos morunos a cargo de la Peña Aster en la Plaza San Agustín.

A las 11 horas se celebrará la misa solemne de San Mateo en la Concatedral de La Redonda.

La Peña La Alegría organiza también a partir de las 11 horas el XLIV Certamen de Chuletas al Sarmiento en la Plaza del Mercado. A esa misma hora, se podrá disfrutar de varias degustaciones: de chorizo en la Plaza del Ayuntamiento (Peña La Unión), de huevos revueltos con pimientos en la Plaza Martínez Zaporta (Peña La Simpatía) y de salchichón a la plancha en la Glorieta del Doctor Zubía (Peña Los Brincos).

Asimismo, la Peña Logroño ofrecerá la X Degustación de torrezno y VII Degustación de brocheta de langostinos en la calle Once de Junio y la Peña La Uva propone una degustación de zapatilla en el paseo del Espolón.

Por la mañana, a las 11 horas, el 35 Torneo de Pelota Mano a cargo de la Federación Riojana de Pelota, se disputa en el Frontón del Revellín. A las 11,30 horas está prevista la apertura del espacio 'Matinales Mateas en Familia' en el Espacio Peñas 2.0, en el aparcamiento de Valbuena.

A las 12 horas en el Paseo del Espolón tendrá lugar el acto central de la jornada: el Pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera.

A las 12,30 horas se celebrará el Día de la Peña La Unión en el Espacio Peñas 2.0 y la Peña La Rioja ofrece un vermú concierto 'El Estropicio' en la calle San Matías, y a las 13 horas, habrá un vermú torero musical en el aparcamiento de Valbuena.

Entre las 13 y las 15 horas, habrá pasacalles de San Mateo por el casco antiguo a cargo de la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina de La Rioja. La Asociación de Vecinos de La Estrella preparará a las 13 horas una degustación de paella.

Y a las 13,30 horas se celebra otro de los actos significativos de la jornada: la II Concentración de Mateos de Logroño, organizada por El Balcón de Mateo, en el Espacio Peñas 2.0.

A las 17,30 horas será el turno del Café Cantante: Rubén Vuelo 505, en el Espacio Peñas 2.0. El día grande de las fiestas se celebra también la feria taurina de San Mateo, con la celebración a partir de las 18 horas de la corrida de toros que lidiarán Diego Urdiales, Roca Rey y Aarón Palacio.

A la misma hora, los más pequeños disfrutarán de las Marionetas de Maese Villarejo en el Parque Picos de Urbión. En el apartado de degustaciones de la tarde, la Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados ofrece a las 19 horas choricillo a la sidra e hinchables; la Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón ofrece también choricillo a la sidra; y la Asociación de Vecinos El Arco ofrece degustación de zapatilla de jamón e hinchables.

La música se escuchará de 19 a 24 horas en la Plaza del Parlamento con los Conciertos del Parrilla. A partir de las 19,15 horas tendrá lugar la Feria de San Mateo de pelota a mano profesional 2026 en el Frontón Javier Adarraga. Y a las 20 horas en el Espacio Peñas 2.0 se podrá disfrutar la Fiesta Familiar amenizada por David Moreno D.J.

Otra de las citas musicales se celebrará a las 20,30 horas en el Parque Gallarza con el Concierto Mariachi Imperial dentro del Bailando en Plata. A las 21 horas, dentro de la programación del Teatro Bretón, se representará la obra "Mejor no decirlo", con Imanol Arias y María Barranco en su reparto. A esa misma hora, la Concatedral de La Redonda acogerá un concierto de órgano a cargo de David Cassan.

El XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, otro de los grandes atractivos del día, se celebrará a las 23 horas, en el Parque de La Ribera, a cargo de Pirotecnia Artefogo.

La parte final del programa del día estará protagonizada por citas musicales. La más relevante, el concierto que ofrecerá Maldita Nerea a partir de las 24 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Anteriormente, en l Espacio Peñas 2.0 tendrá lugar el concierto de Tributo Creedence Clearwater Revival, a las 23,15 horas.

Asimismo, la Peña Los Brincos organizará un karaoke en la calle Ateneo Riojano a las 21,30 horas. La Casa de Andalucía programará en su carpa la orquesta 'Maialen y Patxi', en dos sesiones a las 22 y a las 00,30 horas, y a las 23 horas el concierto 'Joni y Salva'.