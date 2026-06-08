El Día de La Rioja se celebra en San Bernabé con actividades para todos los públicos, recreaciones y desfiles militares

Campamento militar en San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recreación del Asedio a Logroño: Acto II, la resistencia de Logroño, desfiles militares, pasacalles de Gigantes y Cabezudos junto con la Asociación Cultural Logroño Gaita y Tambor, y bailes renacentistas, serán los protagonistas de la jornada de las fiestas de San Bernabé 2026 en una ciudad que celebra también el Día de La Rioja.

El mercado renacentista, ubicado en varias calles y plazas del casco antiguo, abre como cada día festivo a las 11 horas, para ofrecer sus productos a logroñeses y visitantes hasta las 22 horas. También, el campamento de la milicia logroñesa y el campamento militar Francés se postulan como uno de los principales reclamos de las fiestas estos días.

En cuanto a las recreaciones históricas que se sucederán a lo largo del día, destaca la Recreación del asedio a la ciudad: Acto II (La resistencia de Logroño), en el que participan Guardias de Santiago, Héroes del Revellín, Rioja Medieval, Asociación Riojana de Cetrería, Voluntarios de Logroño y Tropas francesas.

A las 12,30 horas, habrá un Desfile militar triunfal y a las 13 horas, bailes renacentistas en la Plaza de la Diversidad. Por la tarde, a las 17,30 horas, habrá una exhibición de cetrería por parte de las Guardias de Santiago en el Parque del Ebro.

Las degustaciones, ofrecidas por distintos colectivos, son también un gran atractivo para los vecinos y vecinas de Logroño, con gran variedad de oferta repartida por toda la ciudad. También en cuanto a lo gastronómico, la Peña la Uva vuelve a convocar el IX Concurso de patatas con chorizo en el Parking del Revellín.

Los niños y niñas tienen un papel clave en estas fiestas, con cuentacuentos a lo largo de la jornada en la Plaza del Mercado a las 11 y a las 12,15 horas, y en la Plaza de la Oca a las 20,15 horas.

A las 12 horas, la Concha del Espolón acoge el Tercer Festival de folklore infantil con la exhibición de los Grupos de Danzas de Logroño, Aires de La Rioja y Contradanza. También a partir de las 12 y hasta las 20 horas, Jornada Renacentista en familia, con torno de barro y photocall renacentista entre otras actividades.

En cuanto a lo musical, la Concha del Espolón a las 20 horas acoge el concierto 'Cantando a Logroño', con la participación de Río Oja, Esmeralda Calahorrano, Cielo Arisa y Luis Herrera y Los Átomos.

Para concluir el Día de La Rioja, a las 00 horas tendrá lugar la primera de las sesiones del Reloj de San Bernabé, que este año cambia su ubicación con motivo de las obras en el Ateneo Riojano y se traslada a la Casa de los Periodistas, que además cumple 25 años en su sede.

Toda la programación está disponible en la web logrono.es