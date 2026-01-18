Diciembre fue un mes muy cálido y seco en La Rioja

Archivo - Estatua de Espartero en E Espolón de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de diciembre fue en La Rioja muy cálido en temperaturas y seco en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de diciembre pasado tuvo un carácter muy cálido en general en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +0,3 grados en Santo Domingo, y de +1,7 grados en Arnedo y Rincón de Soto, con un promedio regional de +1 grado con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 4,8 grados.

De este modo, se situa décimo entre los diciembres más cálidos desde el año 1961.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 6,7 grados, mientras que en el pasado diciembre, se registraron 7,3 grados, es decir, una anomalía de +0,6 grados, y carácter normal.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de diciembre en la comunidad fue seco, especialmente en La Rioja Alta.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 76% con respecto a las normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 42% en Valdezcaray y el 165% en Alfaro.

Así, de acuerdo con estos datos, el mes pasado se sitúa decimoctavo en el ranquin de los diciembres más secos desde el año 1961.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 35,9 mm, mientras que, en el pasado diciembre, el valor medio ha sido de 35,6 mm, lo que supone una anomalía de -0,3 mm y un porcentaje del 99 por ciento, con lo que en este caso, se considera normal.