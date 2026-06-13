Diez poetas competirán en Logroño por una plaza en el campeonato de España de 'Poetry Slam' - 'POETRY SLAM'

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño será el próximo jueves 18 de junio el escenario de la gran final de Poetry Slam de la temporada 2025-2026, una única velada en la que diez poetas competirán por una plaza en el Campeonato de España de Poetry Slam.

El evento tendrá lugar a las 20,30 horas en la Sala Gonzalo de Berceo y pondrá fin a una temporada de competición que ha reunido a los participantes del circuito local a lo largo del curso.

La persona ganadora representará a Poetry Slam Logroño en el Campeonato Nacional de Poetry Slam España, que se celebrará en septiembre en Cartagena y reunirá a representantes de las 35 sedes activas del circuito estatal.

DIEZ FINALISTAS PARA UNA ÚNICA PLAZA

Los finalistas que han alcanzado esta última fase son:

Timi, Yoel Saldaña, Arantza Moreno, Ventura, Raquel Villar, El Sexto Hombre, Poe, Nai Salinas, Maje y Minina.

Solo uno de ellos obtendrá la plaza para competir en el campeonato nacional.

PLUMA, INVITADA ESPECIAL DESDE MENORCA

La final contará con la participación especial de PLUMA, el proyecto artístico formado por Mama Fiera y Tània Aguilera, que combina poesía oral, canciones propias e interacción con el público.

Su propuesta se articula en torno a la idea de "la rebeldía de la ternura".

Mama Fiera es una de las figuras más destacadas de la poesía escénica en el ámbito estatal. Ha sido campeona de España de Poetry Slam en 2021 y 2023, subcampeona de Europa y ganadora del premio del jurado y del público en la International Poetry Slam de Chipre 2024.

UN PROYECTO CONSOLIDADO EN LOGROÑO

Poetry Slam Logroño forma parte de la red estatal Poetry Slam España y desarrolla actividad continuada desde 2021. A lo largo de estos años se ha consolidado como un espacio de referencia para la poesía escénica en La Rioja, acercando la creación contemporánea a nuevos públicos a través de un formato participativo y competitivo.