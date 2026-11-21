LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Continúa la crisis abierta en el sindicato USO. El pasado 18 de noviembre se produjo la dimisión de Manuel Pérez Pardal, que formaba parte de la Ejecutiva Regional del sindicato USO en La Rioja.

La dimisión se produce en protesta "por la deriva que ha iniciado el sindicato en La Rioja y en apoyo a los compañeros defenestrados, Luis María Miguel y Iosune Zorzano, exsecretario general y exsecretaria de finanzas respectivamente", según han informado.

Manuel Pardal había sido elegido también en el Xº Congreso General celebrado el 20 de abril de 2024 y cuenta con méritos propios como sindicalista pero también en la comunidad social y cultural de La Rioja, participando activamente en causas sociales y culturales.