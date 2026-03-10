La Diócesis asegura que la espadaña de la iglesia de Santa María en Calahorra se restaurará

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño ha asegurado hoy que la espadaña de la iglesia de Santa María del barrio de Murillo de Calahorra se restaurara "próximamente".

La Diócesis ha emitido un comunicado después de que Amigos de la Historia de Calahorra registrara en el Ayuntamiento de la localidad un escrito en el que denunciaba el estado de ruina y advertía del riesgo de derrumbe de esta estructura.

Como entidad propietaria de este templo, ha confirmado que es "plenamente conocedora de la situación" y, a través de la Delegación Diocesana de Patrimonio, ya se encuentra trabajando en un proyecto de restauración que comenzará "próximamente".

Ha añadido que, "con el propósito de garantizar la máxima seguridad y en un ejercicio de prudencia preventiva, en el día de ayer la Diócesis solicitó a la Guardia Civil el acordonamiento perimetral de la zona".

Por otro lado, ha transmitido "un mensaje de absoluta tranquilidad a todos los fieles y ciudadanos".

Así, ha dicho, "los informes técnicos señalan que, en el hipotético caso de que la estructura de la espadaña colapsase, lo que es poco probable porque el propio recinto del campanario la está soportando, las afecciones se limitarían de forma exclusiva al propio inmueble".

Ha añadido que "se tomarán, en su caso, las medidas preventivas necesarias para evitar daños mayores hasta el comienzo de las obras".

La Diócesis ha indicado que las autoridades locales "también han sido debidamente informadas de la situación actual del templo y han mostrado su completa disposición a colaborar".

Por último, ha reafirmado su compromiso "de seguir trabajando por el mantenimiento y restauración del patrimonio religioso en La Rioja".