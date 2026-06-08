Un diorama con casi 4.000 figuras Playmobil y 18 metros cuadrados redescubren el Logroño de 1521 en la plaza de Abastos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi 4.000 figuras de Playmobil y alrededor de 18 metros cuadrados de superficie con lugares emblemáticos para los logroñeses como la Muralla del Revellín o nuestras iglesias así como una recreación de la entrada del general Asparrot a la ciudad, o del pan, pez y vino son algunas de las piezas que se pueden ver desde este lunes, gracias al diorama Playmobil 'La defensa del asedio de logroño, 1521', en el Mercado de Abastos.

Una oportunidad para recorrer el Logroño de la época y conocer los acontecimientos que dieron origen a lo que hoy celebramos como las fiestas de San Bernabé y el asedio de junio de 1521. Todo ello, además, con figuras personalizadas para ajustarse a la indumentaria propia de la época y a la vida diaria de la población.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha inaugurado esta exposición que permanecerá abierta, en la primera planta del mercado logroñés, hasta el próximo 10 de julio, con el fin de que los más pequeños -o no tanto- conozcan la historia de la ciudad gracias a la colaboración del propio Ayuntamiento y al esfuerzo de la Guardia de Santiago y la Asociación Española de Coleccionistas del Clips de Playmobil (AESCLICK).

APRENDER HISTORIA Y DISFRUTAR

Durante este mes, en horario del propio mercado, los interesados podrán conocer la historia de la época, la forma de vida e incluso ver cómo era "el propio Logroño" en aquellos años. Como ha defendido Sáinz es "una forma de aprender historia y de disfrutar".

Ayudará también a promocionar el Mercado San Blas, "el principal referente del producto fresco en nuestra ciudad".

Con ello, el concejal invita a todos a acercarse a esta "experiencia" a través de unas piezas "que tanto nos recuerdan a cuando éramos niños. Hoy por hoy nos da la ocasión de hacer historia la historia de Logroño".

Por su parte, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago, Jesús Ciarreta, y socio de la Asociación de Coleccionistas, ha explicado que llevar esta exposición hasta el mercado responde a "nuestro afán de divulgar la historia, las fiestas y atraer a mayores y niños para que conozcan la historia".

Como destaca, alrededor del gran diorama hay diferentes cartelas y muchos detalles con información histórica para hacer más fácil conocer esta parte de la historia.

PERSONAJES "INFITRADOS"

Un diorama "con muchas piezas y muchos detalles, sobre todo pequeños detalles, que lo hacen único". Por eso, Ciarreta invita a "verlo" porque será la mejor manera de observar todos sus detalles e incluso "para conocer los personajes infiltrados que también los hay".

Aunque como ha reconocido llevan "desde enero" trabajando en esta exposición, ha sido este pasado fin de semana cuando -alrededor de 10 personas- la han podido montar en la propia plaza de Abastos. A partir de ahora es de todos los logroñeses.

PRÓXIMOS DIORAMAS

Finalmente, el concejal Miguel Sáinz ha asegurado que esta colaboración "no va a ser puntual" sino que ya se ha hablado con la propia Asociación para continuar trayendo diferentes dioramas. "Sin ir más lejos, en la próxima Navidad contaremos con un nuevo diorama en la mercado de San Blas".

"Es evidente que los dioramas en sus diferentes facetas son del gusto de los logroñeses y logroñesas y por tanto tenemos una ocasión de oro para seguir trayendo aquí, a la primera planta del Mercado, más colecciones", ha destacado.