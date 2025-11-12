La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral tramitan 128 conciliaciones laborales telemáticas desde el 1 de junio

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales ha informado hoy, día 12, de que la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral ha tramitado, desde el 1 de junio de este año 2025, 128 conciliaciones laborales a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja.

Esta opción, implantada el pasado mes de junio, supone una alternativa al registro presencial de solicitudes y facilita la gestión de los procesos derivados de conflictos laborales en esta región. La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, que ha presidido el Consejo, ha recordado que "el intento de conciliación previa en conflictos individuales y colectivos es obligatorio" y ha detallado un total de 440 conciliaciones laborales individuales (por despido) y 32 sanciones, así como 291 trabajadores afectados en tres conflictos de carácter colectivo.

El Servicio de Trabajo amparado en la Dirección General se estructura en tres secciones, siendo la de Economía Social y Conciliación la que comprende "la gestión del registro de cooperativas (448 inscritas), los centros especiales de empleo (2), sociedades laborales (33) y empresas de inserción laboral (1); así como la oficina pública de elecciones, tanto de delegados sindicales (232) como de delegados de prevención (97), y actualmente se ha puesto en marcha la aplicación para las conciliaciones online".

Asimismo, la sección de Relaciones Laborales se responsabiliza de convenios colectivos, planes de igualdad, expedientes de regulación de empleo o huelgas. Durante el primer semestre del año, se han firmado siete convenios colectivos; realizado cinco revisiones salariales y ocho planes de igualdad; presentado trece expedientes de regulación de empleo (EREs), que han afectado a 117 personas trabajadoras; convocado cinco huelgas en el ámbito riojano; y se han producido 64 inscripciones y 78 renovaciones en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción, con el objetivo de acreditar la solvencia y prevención de riesgos laborales de las empresas.

La sección que tramita las sanciones por infracciones en el orden social, iniciadas por acta de la Inspección de Trabajo, y todos los procedimientos que de estos expedientes se derivan, comunicaciones a Contratación, Agricultura, etc., ha resuelto 186 procedimientos sancionadores. Las sanciones impuestas en los expedientes resueltos ascienden a un total de 607.556,60 euros.

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales es un órgano colegiado de participación, concertación y diálogo institucional entre las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno de La Rioja, conforme a lo previsto en el Acuerdo Social y Económico de la Rioja de 14 de septiembre de 2001, a través del cual se canaliza el diálogo social para el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de empleo y de relaciones laborales.