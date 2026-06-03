La Dirección General de Tributos vuelve a atender desde este jueves a los contribuyentes en su sede de Portales

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tributos volverá a atender a los contribuyentes desde mañana, día 4 de junio, en su sede de la Calle Portales, 46, una vez concluidas las obras de reforma de las instalaciones. Los trabajos han durado tres semanas, como estaba previsto, y han consistido en reparaciones de emergencia para garantizar el adecuado estado del edificio y el restablecimiento del servicio público que en él se presta.

Una fuga registrada el 29 de marzo y, posteriormente, una tromba de agua caída el 29 de abril provocaron daños significativos en el edificio del Casco Antiguo. Para garantizar la seguridad de trabajadores y contribuyentes, el Gobierno de La Rioja activó las obras de emergencia y trasladó la atención presencial a la Capilla de La Bene, en la calle Marqués de Murrieta, 76, un espacio que ha permitido mantener la actividad con normalidad.

Para la reparación del edificio, se han acometido actuaciones en las instalaciones de fontanería, eléctricas y de iluminación, sustitución de techos y suelos técnicos, reparaciones del sistema de climatización y de incendios, pinturas y otras reparaciones imprescindibles para el adecuado estado del edificio y el restablecimiento del servicio público que en él se presta. El importe de las actuaciones supera los 145.000 euros.