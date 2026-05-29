La directora del Hospital de Calahorra afirma que no hay fugas sino "traslados" que se cubrirán con más personal

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital de Calahorra, Patricia Martín - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Hospital de Calahorra, Patricia Martín, ha negado hoy que haya fuga de profesionales en este centro, ya que se trata de "traslados" y ha asegurado que la salida de trece facultativos se cubrirá con la llegada de entre dieciséis y dieciocho nuevos.

Martín ha ofrecido una rueda de prensa junto con el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, ante la ampliación del Hospital de Calahorra, que se ejecuturá el próximo año, 2027.

Preguntada por las críticas de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra, ha señalado: "Las palabras y los términos son importantes. Vamos a definir fuga. No hay fuga. Lo que hay son traslados".

Ha explicado que, "después de la integración y la estatutarización de los profesionales" éstos "son miembros del cuerpo de sanitarios estatutarios del Sistema Nacional de Salud y tienen derecho o pueden ejercer su derecho a traslados".

Por eso, ha dicho, "ahora hay trece profesionales que ejercen este derecho a traslado". Pero, ha añadido: "La bondad de la integración nos permite absorber esos traslados".

De este modo, el Hospital de Calahorra será "capaz de atraer entre dieciséis y dieciocho profesionales de las mismas especialidades" y eso "va a permitir poder seguir desarrollando sin ningún problema toda la actividad asistencial".

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

El proyecto de mejora de las instalaciones incluye dieciséis nuevas consultas y una inversión de un millón de euros; y supone la primera intervención de calado desde que en 2019 se amplió el Servicio de Urgencias.

El gerente ha recordado que en 2024 se culminó la integración efectiva del Hospital de Calahorra en el SERIS y, desde entonces, se ha ido incrementando la cartera de servicios.

En este sentido, ha recordado que "sólo tres hospitales de toda España tienen el robot de cribado oftalmológico 'Doria', con el que se ha reducido la lista de espera en un noventa por ciento".

Ha considerado que "había llegado el momento de dar un paso más" y, por eso, se va a acometer una obra de ampliación que permitirá disponer de un cuarenta por ciento más de consultas, pasando de cuarenta a 56.

También, de un gimnasio de rehabilitación de cerca de quinientos metros cuadrados, con una terraza que proporcionará iluminación natural y permitirá el desarrollo de actividades al aire libre.