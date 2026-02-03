La directora técnica de Bodegas Bilbaínas reconocida con el premio Isabel Mijares a la mejor enóloga

MAYTE CALVO DE LA BANDA, RECONOCIDA CON EL PREMIO ISABEL MIJARES A LA MEJOR ENÓLOGA - PREMIO ISABEL MIJARES

LOGROÑO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Mujeres del Vino ha distinguido a Mayte Calvo de la Banda con el Premio Isabel Mijares en la categoría de Mejor Enóloga, que reconoce a quienes han transformado la industria vinícola con pasión, dedicación y liderazgo.

Este galardón, inspirado en la extraordinaria trayectoria de Isabel Mijares -primera enóloga y directora de una bodega en España-, ha destacado también la incansable labor y contribuciones excepcionales de otras once mujeres en categorías como mejor viticultora, directora de bodega, sommelier, investigadora o divulgadora.

Licenciada en Química y Enología, Mayte Calvo de la Banda lleva la dirección técnica de Bodegas Bilbaínas (DOCa Rioja) desde 2019. Con anterioridad, trabajó junto a distintos elaboradores de reconocido prestigio de la DOCa. Su sólida trayectoria de más de 20 años entre viñedos y bodegas la ha posicionado como una de las profesionales más destacadas de la zona. Según la enóloga riojana, lo mejor de su profesión consiste en "crear algo para el disfrute de la gente, para conseguir un momento inolvidable". La clave para lograrlo, asegura, es "entender el vino desde el viñedo, saber interpretar cada variedad, cada parcela y saber maximizar todo lo que la naturaleza nos da".

Su trabajo se caracteriza por el respeto a la tradición y la búsqueda de vinos más frescos y afrutados en marcas como Viña Pomal y La Vicalanda. Entre las referencias que ha elaborado para perdurar en la memoria destaca Viña Zaco.

La ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Isabel Mijares, presentada por la comunicadora Meritxell Falgueras y clausurada por la enóloga Anne Cannan, tuvo lugar ayer en la feria Barcelona Wine Week y contó con la asistencia de numerosas figuras influyentes del sector, para rendir homenaje a mujeres inspiradoras.