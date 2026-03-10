El disparo del cohete de las fiestas de San Mateo 2026 tendrá lugar el sábado 19 de septiembre

Archivo - Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El disparo del cohete anunciador de las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana 2026 tendrá lugar el sábado 19 de septiembre por la mañana. Los festejos se celebrarán del 19 al 25 de septiembre. El Ayuntamiento ha mantenido esta tarde una reunión con los principales colectivos involucrados en la organización de los sanmateos, que han expresado su respaldo mayoritario a que el inicio de San Mateo se celebre el sábado 19 de septiembre.

Según han manifestado en este encuentro diferentes representantes de estos colectivos, el hecho de que el disparo del cohete se realice el sábado por la mañana permitirá que todos los logroñeses y logroñesas, así como las miles de personas que se desplazan a la capital riojana en estas fiestas, puedan disfrutar de uno de los actos más multitudinarios y esperados de las mismas.

En la reunión de esta tarde han participado representantes de las peñas, casas regionales, asociaciones vecinales, grupos folclóricos y de danzas de la ciudad, gigantes y cabezudos, representantes de la FER, de la plaza de toros, de la calle Laurel y la calle San Juan, así como la asociación de feriantes, sector hostelero, Cámara de Comercio y asociaciones de familias de los centros educativos de la ciudad (FAPA y CONCAPA).

Tras recoger las impresiones de todos estos colectivos, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha trasladado las conclusiones de la reunión a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño.