El dispositivo de Cruz Roja en San Mateo atendió ayer a 14 personas, de las que 2 fueron trasladadas a centro sanitario

Dispositivo de Cruz Roja en San Mateo de Logroño 2026 - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de Cruz Roja, desplegado en las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, atendió ayer, jueves 24 de septiembre, a un total de 14 personas, de las que dos precisaron traslado a centro sanitario.

Durante este viernes continúa activo el dispositivo especial con motivo de las Fiestas de San Mateo, que culminará esta noche con la tradicional quema de la cuba.

Cruz Roja mantendrá su presencia en los actos programados hasta la finalización de las fiestas, garantizando la atención sanitaria y la respuesta ante posibles incidencias.

Durante el día de ayer, como ha informado Cruz Roja, se realizaron tres asistencias de carácter leve, dos de ellas relacionadas con participantes en la suelta y una correspondiente a un espectador. Todas las personas atendidas fueron dadas de alta en el lugar.

En cuanto al puesto de la Plaza del Mercado, se atendió a una persona, sin necesidad de traslado a centro sanitario.

En el recinto ferial, se atendió a cuatro personas, todas ellas de carácter leve y sin necesidad de traslado.

En el concierto de Puro Relajo, por su parte, fueron atendidas dos personas por incidencias también de carácter leve, siendo dadas de alta en el lugar.

Ya en el lanzamiento de los fuegos artificiales se atendió a tres espectadores, una de las cuales precisó traslado al Hospital San Pedro por un traumatismo sin deformidad, mientras que las otras dos fueron dadas de alta en el lugar.

Respecto al resto de atenciones, en el día de ayer, SOS Rioja movilizó en una ocasión a recursos de Cruz Roja para atenciones.

En cuanto al balance acumulado del operativo, desde el inicio de las Fiestas de San Mateo y hasta las 9 horas del 25 de septiembre, Cruz Roja ha realizado un total de 185 asistencias, de las cuales 36 han requerido traslado a un centro sanitario.