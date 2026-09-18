Un dispositivo especial garantiza este sábado la seguridad en el acto del lanzamiento del cohete

Archivo - Disparo del cohete de las fiestas de San Mateo de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acto del disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo y 69 Vendimia Riojana, a las 12,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, contará mañana con un dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana que estará operativo desde el comienzo de la mañana y se hará especialmente patente una hora antes en el control de los accesos y la salida.

Este dispositivo especial contará con la participación de la Policía Local de Logroño, Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, entre otros efectivos. El mismo estará operativo desde primera hora de la mañana y se hará especialmente patente desde aproximadamente una hora antes del lanzamiento, en torno a las 11,00 horas.

Así, y dada la previsible afluencia masiva al acto, se habilitarán zonas específicas para la entrada y salida al recinto. En aquellos puntos con mayor afluencia de personas estarán señalizadas las zonas de entrada que son, principalmente, a través de las calles Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón y Avenida de la Paz.

Por otro lado, para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza desde ese punto. Este año, como novedad, se van a instalar bolardos de hormigón en la zona perimetral.

Con el objetivo de facilitar los servicios de emergencia en los accesos y salidas del recinto, los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y Cruz Roja ubicarán sus puntos principales en la esquina de la calle Doce Ligero de Artillería y avda. de la Paz (bajo el reloj de la Plaza del Ayuntamiento). Es necesario tener en cuenta que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete, y que la llegada a la Plaza del Ayuntamiento debe hacerse con tiempo y de forma ordenada para evitar riesgos.

Asimismo, se recuerda que no se podrán introducir objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, envases o productos detergentes. No obstante, se permitirá el acceso de botas de vino.