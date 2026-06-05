Distintos lenguajes y técnicas artísticas de la riojana Inés López se muestran hasta el 12 de julio en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge desde este viernes y hasta el próximo 12 de julio la exposición 'Trinkets', de la artista riojana Inés López Román. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha inaugurado esta mañana la muestra junto a la artista.

En la presentación, el concejal de Promoción de la Ciudad ha destacado "la importancia de seguir impulsando espacios culturales que den visibilidad al talento riojano y acerquen a todos los ciudadanos propuestas artísticas innovadoras y de una gran calidad".

Asimismo, ha subrayado que "exposiciones como 'Trinkets' y artistas como Inés son un claro ejemplo del talento creativo de nuestra comunidad y convierte la sala municipal de exposiciones en un espacio de referencia y accesible para todos".

Natural de Nájera y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Inés López Román reside actualmente en Salamanca, donde desarrolla su práctica artística.

Su trabajo parte del archivo y la memoria personal como eje de investigación, combinando estéticas contemporáneas con técnicas artesanales y procesos digitales para explorar nuevas formas de narrar lo íntimo desde lo matérico.

La exposición 'Trinkets' toma su nombre del término inglés utilizado para designar pequeños objetos sin gran valor material, pero cargados de significado afectivo o simbólico.

A partir de esta idea, la muestra propone una reflexión sobre el objeto cotidiano como generador de memoria y contexto, reinterpretándolo como símbolo de la cultura popular y colectiva.

La exposición reúne distintos lenguajes y técnicas artísticas que van de lo manual a lo digital, como la costura, la serigrafía, la instalación, la pintura, la escultura o el vídeo, y plantea una reflexión sobre cómo la materia conserva, transforma y reactiva la memoria.

La exposición puede visitarse en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño de martes a viernes de 17,30 a 20,30 horas y los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas.