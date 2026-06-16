La diversidad LGTBIAQ+ en La Rioja a través de diferentes actividades culturales y musicales

Presentación de los actos de 'La Rioja orgullo 2026' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad, Celia Sanz, junto la presidenta de GYLDA LGTBI+, Ruth García, y 'Bárbara, reina de la pantaloneta', han dado a conocer la programación cultural, reivindicativa y de ocio de La Rioja Orgullo, en torno a la visibilización de la comunidad LGTBIQA+ riojana, que se desarrolla hasta el 28 de junio.

Todos los diferentes eventos se enmarcan bajo el epígrafe 'La Rioja Orgullo 2026', que contará con actividades escénicas, música, baile, cine, variedades o literatura para, a través de la cultura, seguir generando comunidad, apoyando y defendiendo los derechos de toda la comunidad, que son derechos humanos.

Sanz, en su intervención, ha señalado que "gracias a ese esfuerzo y a ese tesón de Gylda han conseguido que Logroño se coloque en una posición muy importante dentro de lo que es la cultura inclusiva e integradora".

Ha añadido que con las actividades, como el 'Morrete Fest', que patrocina el Ayuntamiento, se ha logrado que Logroño sea una ciudad "cultural, integradora e inclusiva".

La presidenta de Gylda LGTBI+ ha destacado que, "en los últimos meses, seguimos viendo cómo sigue creciendo nuestra comunidad y cómo aumenta la necesidad de crear espacios de encuentro, celebración y apoyo mutuo". Sin embargo, al mismo tiempo "también hemos experimentado cómo los discursos de odio se hacen más visibles e, incluso, algunas personas tienden a normalizarlos y cuando el odio se normaliza surge la discriminación, los ataques y las agresiones". Por eso es importante recordar que "La Rioja Orgullo no es solo una celebración: es también una respuesta democrática".

Este año el lema será 'A las calles con orgullo: disidencia y resistencia'. Un lema que "nace, precisamente, de este momento que vivimos. Orgullo, porque seguimos defendiendo la alegría de existir con libertad. Disidencia, porque muchas veces nuestras vidas ya suponen cuestionar normas rígidas sobre cómo debemos ser, amar o vivir. Y resistencia, porque no vamos a permitir retrocesos en derechos, en convivencia ni en dignidad, seamos como seamos y nos atraviesen las realidades que nos atraviesen", ha añadido García.

Además, dentro de esa idea de comunidad, "este año se está poniendo el foco en las personas intersex, visibilizando realidades históricamente invisibilizadas". Se estima que cerca de un 2 por ciento de la población lo es, lo que significa que hay más personas intersex que pelirrojas en el mundo o que con los ojos verdes. "Sin embargo, todos conocemos a más pelirrojos y gente con ojos verdes".

Cuando hablamos de personas intersex, "son aquellas que nacen con características sexuales que no encajan en el modelo binario de masculino o femenino y que durante años han sufrido intervenciones sin consentimiento o procesos de patologización". Hablar de intersexualidad es hablar de autonomía corporal y de la diversidad corporal, porque no hay igualdad posible si no caben todos los cuerpos. "La diversidad no es un problema, es una riqueza social. Lo que sí es un problema es sembrar el odio".

PACTO DE ESTADO

En este sentido, "las asociaciones LGTBIQA+ seguimos reclamando con claridad un Pacto de Estado contra los discursos de odio, que implique a todas las instituciones para prevenir, frenar y responder a la violencia que generan. También el desarrollo real y efectivo de las leyes LGTBIQA+ y trans, porque aunque España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa, la igualdad legal no siempre se traduce en igualdad real. Y el fin de las pseudoterapias de conversión y cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas".

A continuación, ha tomado la palabra 'Bárbara, reina de la Pantaloneta' para explicar las diferentes actividades que comienzan este martes con una proyección, junto a Amnistía Internacional La Rioja, de la nueva versión de la película 'Mi querida señorita' en los cines 7 Infantes, dentro del ciclo 'Otras formas de VER. Otras formas de SER'. Será a las 19,45 horas. El jueves 18 de junio, la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo, ofrecerá una tertulia literaria con el escritor Yago Gómez Duro.

MORRETE FEST

El viernes 19 y sábado 20 de junio llegará uno de los momentos centrales de esta edición: el Morrete Fest, donde El Revellín volverá a llenarse desde las 19,30 y hasta las primeras horas de la madrugada con actuaciones y espacios de encuentro para toda la ciudadanía. Entre las estrellas de esta edición están Samantha Hudson, Luna Ki, Papá Topo, SVSTO, Morreo, Hadren, Euskoprincess, Lisasinson y MaKeda, amén de la gran Bárbara Reina de la Pantaloneta y los locales Two Mari Djs y el combo de Ripley y 3PO que se encargarán de la fiesta final en la sala Stereo R&R.

La iniciativa cuenta con el apoyo económico del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Peñaclara, ICOBEN mobiliario de cocina, laFrikileria.com, MOSTEA y La Taberna de Baco.

Dentro de esta programación, el sábado 20 a las 12 del mediodía llegará La Cháchara de Morrete, en colaboración con Hola Barrio de Logroño Comunitario y el festival de arquitectura y diseño de Logroño, Concéntrico. Esta tertulia será en la instalación junto a la Chimenea del Parlamento.

Para el domingo 21 de junio llegará uno de los platos fuertes familiares: el Morrete Fest Family Camp. La cita ya consolidada para familias diversas, infancia y ciudadanía que quiera disfrutar de una jornada de convivencia, juegos y comunidad.

La programación proseguirá el lunes 22 de junio con 'Mover Montañas' del actor, bailarín y dramaturgo Alberto Velasco, una propuesta de danza y teatro en la plaza del Mercado junto a la instalación de Concéntrico.

El martes 23 de junio, a las 19,45, en formato cinefórum se proyectará proyección la película documental 'Queer Me'.

El miércoles 24 de junio se celebrará la Gala Gylda 2026, un momento especialmente importante para reconocer a personas y entidades que contribuyen a construir una sociedad más libre, diversa e igualitaria.

Precisamente, en el transcurso de la rueda de prensa se ha dado a conocer, para su sorpresa, que el premio recaerá en 'Bárbara, reina de la pantaloneta', que "emocionada", ha señalado que "es un honor".

El jueves 25 de junio habrá doble cita. Por un lado, el cuentacuentos "Historias de Fran Sinmiedo", dirigido especialmente al público familiar, a las 18,00 horas en La Gota de Leche. Y por otro lado, a partir de las 20,30 horas en el café Moderno "El bola-bola de la Bárbara", con la Reina de la Pantaloneta y sus "especta-culares" tanga boys.

El viernes 26 de junio volverá una de las noches más esperadas. La Gala Drag La Rioja Orgullo 2026. Esta edición contará con las actuaciones del equipo de bailes de G-Madrid, el drag king Marcus Massalami, el cantante local David Schubert y el espectacular show de Vértigo Pole Dance. El jurado contará con los diseñadores Bruno Langarica e Isa Gonçalves, y el estilista Jonathan Ruiz, entre otros.

GRAN MANIFESTACIÓN

El sábado 27 de junio será la gran manifestación por las calles de Logroño que reivindicará derechos, denunciará los discursos de odio y celebrará la diversidad que nos hace mejores como sociedad. La marcha reivindicativa del Orgullo, con más de una treintena de entidades, saldrá de la plaza del Mercado a las 20 horas y recorrerá las principales calles del centro histórico. Además, como cada año, la organización se desplazará a la marcha estatal de Madrid, el sábado 4 de julio junto a "quienes quieran sumarse y acompañarnos".

Finalmente, el domingo 28 de junio a las 19 horas, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, se inaugurará la Biblioteca LGTBIQA+ de Gylda, que tendrá un espacio destacado en el Centro LGTBI+ de La Rioja, para hacerla accesible a todo el mundo. Es un proyecto que nace para preservar la memoria, generar conocimiento y seguir creando referentes para las generaciones presentes y futuras.