La DOCa Rioja celebra en Madrid la Cata para Profesionales 2022 con 120 participantes

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Rioja, 100 kilómetros de diversidad', el Consejo Regulador de la DOCa Rioja celebró ayer la Cata para Profesionales 2022 en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, la cual gozó de una gran acogida por parte del sector, con un total de 120 participantes dispuestos a poner a prueba y disfrutar de la variedad y calidad de los vinos de Rioja.

El Master of Wine Pedro Ballesteros y el director técnico del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Pablo Franco, fueron guiando a los asistentes -sumilleres, personal de sala, tiendas especializadas y prescriptores, entre otros profesionales del sector- a través de dos sesiones magistrales de cata compuestas por diez vinos cada una: la primera, "Blancos Monovarietales y Viñedos Singulares" y, la segunda, "Genéricos, Reservas y Grandes Reservas".

Al finalizar la cata, Pedro Ballesteros hizo hincapié en la gran diversidad de la Denominación: "El concepto de 'un Rioja' no existe porque la región tiene grandísimos vinos blancos, tintos, espumosos, rosados* Pensar en un único Rioja es imposible. Tiene mucho más sentido explorar esa variedad, un ejercicio que permite gozar, aprender, disfrutar y compartir".

VINOS CAPACES DE EMOCIONAR

Una vez finalizadas ambas sesiones, los profesionales invitados accedieron a un espacio con tres islas de cata donde pudieron continuar degustado los vinos de Rioja, con una selección de otros 40 diferentes. Organizadas por temáticas, una de las islas estaba especializada en Blancos monovarietales y Viñedos Singulares; otra, en vinos Rosados y los Espumosos de calidad de la región y, finalmente, una última focalizada en vinos Reserva y Gran Reserva de Rioja.

En total, 60 bodegas de la Denominación de Origen Calificada han participado a través de sus vinos en esta exclusiva cita, logrando un impacto positivo de gran relevancia entre los profesionales del sector al ofrecer un auténtico recorrido por la variedad y diversidad del catálogo de vinos de Rioja.

Los asistentes coincidieron al valorar la rotundidad de la muestra presentada, "solo al alcance de Rioja", así como en la grata sorpresa al degustar la extensa variedad y nuevas propuestas de la Denominación: "Solo Rioja puede presentar semejante cartel de vino". El presidente de la Asociación de Sumilleres de Madrid, invitado también entre los participantes al evento, recalcó: "Hemos probado 'vinazos' que están entre los mejores del mundo. Rioja es una locomotora y una zona de proyección donde se elaboran los mejores vinos, tanto hoy en día como en el futuro".

En esta línea, el sumiller José María Marrón afirmó que "más que descubrir, con esta jornada he podido reafirmarme en que Rioja es una de las grandes Denominaciones de Origen del mundo. Lo que más impresiona es catar vinos que tienen ya unos años pero que cuentan todavía con esa capacidad de emocionarte". Por su parte, el ex sumiller del Hotel Palace de Madrid y propietario y sumiller en Taberna Alquitara, también quedó sorprendido por la gran variedad: "Me ha llamado la atención todas las novedades que ofrece Rioja en torno a variedades como la garnacha, siempre manteniendo la pureza de Rioja. Hay que probar todos los vinos que tienen, son una maravilla".