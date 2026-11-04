Docentes alzan la voz por un pacto por la Enseñanza Pública en La Rioja, con más inversión y mejores infraestructuras - EUROPA PRESS

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja ha salido este miércoles a la calle para reivindicar "una inversión mayor" en este tipo de enseñanza así como un pacto por la educación en la región que cree estabilidad "más allá de quien gobierne". Un pacto que ponga en el centro de trabajo "al menor" y la educación "en el lugar que le corresponde".

Así lo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la Plataforma, Ricardo Zaldívar, al tiempo que ha pedido un aumento en la inversión de la FP "porque hay carencias en algunos centros". Como ejemplos, ha dicho, el Centro de FP Integrada de Calahorra que "ahora mismo está con retraso" pero también en La Laboral o en otros institutos en los que faltan "instalaciones".

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Escuela Pública de todos y para todos', los asistentes han portado silbatos y camisetas verdes con los que han querido demostrar su apoyo a la docencia pública.

ABANDONO ESCOLAR

Zaldívar, en representación de la Plataforma, ha pedido también un pacto por la Escuela Pública que es "muy necesario". En este sentido, el portavoz explica que a día de hoy "La Rioja cuenta con una tasa de abandono escolar que va aumentando con los años. Ahora está en un 17% y creemos que esto solo se puede revertir con la escuela pública".

Se debe "invertir lo suficiente para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan esa educación que merecen y la sociedad vaya mejor", ha defendido.

También ha lamentado la privatización que se está viendo en la educación riojana. Critica, por ejemplo, "los acuerdos con UNIR" o el cheque de bachillerato "que creemos que se debería retirar".

Finalmente también solicita que los "profesores estén valorados como deben y que haya una estabilización de los interinos".

Durante la concentración también se ha leído un manifiesto en el que, entre otros asuntos, han criticado "la falta de una política que favorezca nuestra educación pública así como la privatización que se está produciendo en nuestra comunidad".

APOYO AL RESTO DE MOVILIZACIONES NACIONALES

Tras mostrar el apoyo a todas las movilizaciones que se están llevando a cabo en nuestro país, solicitan reforzar la red de FP riojana.

Asímismo han mostrado su apoyo "a las cocineras de los comedores escolares, que reclaman más recursos ante la falta de personal". Piden también que se inviertan en infraestructuras educativas públicas y que se organicen unas ratios adecuadas para un aprendizaje inclusivo para todos y todas.

A ello se suma la necesidad de incrementar "el personal no docente, administrativos, enfermeras, psicólogos que apoyan y refuerzan los procesos educativos y la revalorización de la función docente y defensa jurídica del profesorado".

Trabajar por mejorar la problemática de la salud mental de los menores y el desarrollo de la atención a la diversidad, a través de programas que trabajen enlazados con otras consejerías, ayuntamientos, asociaciones y con el resto de administraciones son otras de sus principales reivindicacioes.

Finalmente han animado a la sociedad riojana "a que se sume a la convocatoria de huelga general el miércoles 11 de noviembre" y realizan un "llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para que cada miércoles vista de verde en sus centros educativos y siga defendiendo sus derechos; Una escuela de todas y todos, para todas y todos".

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja está integrada por las siguientes organizaciones y sindicatos: CCOO, UGT, FAPA-Rioja, STE-Rioja, STAR, PSOE, IU y Alternativa Universitaria (AUR / Frente de Estudiantes).