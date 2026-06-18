Docentes de la concertada piden las mismas condiciones de trabajo que los de la pública; "Somos parte del mismo sistema" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la enseñanza concertada, convocados por el sindicato FSIE, han participado esta tarde en una concentración frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, en Logroño, para mostrar su rechazo ante la exclusión de este colectivo en el proyecto de Ley de reducción de carga lectiva que está tramitándose en el Congreso.

"Si tenemos un mismo trabajo, unas mismas obligaciones y formamos parte del mismo sistema educativo, debemos tener las mismas condiciones de trabajo" que los docentes de la pública, tal y como ha indicado el secretario de FSIE en La Rioja, Gonzalo González.

Pide así que "se reconozca nuestra labor educativa" y para ello interpela directamente al Gobierno de España y al Ministerio de Educación con el fin de que también elabore unos presupuestos que, en la parte de los conciertos educativos, "se negocien con el sector para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los docentes de la concertada y de sus trabajadores en general".

EL MINISTERIO "NO DIALOGA, NO NEGOCIA Y NO NOS CONVOCA"

González ha lamentando la exclusión de los profesores de la concertada en esta Ley "que reduce la jornada a todos los profesores de la pública pero nos excluye a los demás". Además "el Ministerio no dialoga, no negocia, no nos convoca y no nos reúne".

Como muestra de esta distinción, indica, en la enseñanza concertada la Ley de Presupuestos Generales del Estado "establece que la jornada es de 25 horas para los profesores de la concertada mientras que para los de la pública es de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria o en Infantil".

"Esta situación de la carga lectiva pesa como una losa en la enseñanza concertada para no solo dignificar e igualar las condiciones de trabajo entre los trabajadores, sino para fortalecer las plantillas docentes en la enseñanza concertada y dar una educación en equiparación con la enseñanza pública", advierte.

Por otra parte, prosigue, "nos parece muy importante que los ciudadanos sepan que los presupuestos generales del Estado infrafinancian la enseñanza concertada".

Por ejemplo, "las ratios que dan de profesores por unidad no permiten dar el currículum que ellos mismos impusieron con la LOMLOE, normativa que rige el sistema educativo en España, porque no permite desdoblar los grupos para dar las optativas".

En realidad, lo que dictamina a los presupuestos generales del Estado "no solo no permite desarrollar el currículum educativo que manda la ley, ni las medidas de atención a la diversidad que impone también a la concertada, sino que además nos limita los recursos, nos limita los derechos y no se acuerda de nosotros más que para recordarnos nuestras obligaciones".

EDUCACIÓN DE O-3 AÑOS

El secretario del sindicato también se ha referido a la situación que viven los docentes de 0-3 años. "El Ministerio no colabora con las ccaa en la financiación de esta importante etapa educativa". A su juicio, esto ha hecho que "muchos centros cierren, que muchas personas pierdan su empleo y condiciona tremendamente que en ese sector se puedan mejorar las condiciones laborales y dignificar a las educadoras de ese sector".

"Entendemos que esa participación del Gobierno en la financiación del 0-3 ayudaría tremendamente a resolver los problemas que las compañeras denuncian". Por otra parte, recuerda, esta etapa educativa "se ha demostrado muy eficaz frente al fracaso escolar".

Ante esta situación, el sindicato FSIE pide y defiende en esta campaña de movilizaciones que están desarrollándose en diferentes puntos de toda la geografía nacional que "si la red concertada forma parte del mismo servicio público de Educación, debe contar con las mismas condiciones laborales de sus trabajadores y de financiación que la red pública. Si realizamos el mismo trabajo y tenemos las mismas obligaciones, deberíamos tener los mismos derechos que nuestros compañeros de la red pública".