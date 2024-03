Domínguez asegura que el Gobierno actual se encontró "con una ejecución de fondos europeos por debajo del 16%"

León señala que se trabaja en un plan de desarrollo industrial y Martín en actuaciones de Inteligencia Artificial y Sanidad

El consejero de Hacienda, Gobernanza Publica y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha asegurado que el actual Ejecutivo riojano "se encontró con una ejecución de fondos europeos por debajo del 16 por ciento", algo que hizo "imposible cualquier impacto en la economía riojana"

"No hubo colaboración con las empresas, no hubo colaboración con los autónomos, así como se sacaron a los empleados públicos de la gestión de los fondos europeos cuando ellos son los que verdaderamente son capaces de ejecutar fondos europeos", ha añadido, para criticar que "por no tener, no tenían ni siquiera contabilizados todos los fondos europeos que podía ingresar nuestra comunidad autónoma, ya que dijeron 276 millones cuando en realidad eran 323".

Domínguez ha sido cuestionado por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Visairas, sobre "cuál cree que será el impacto tanto en la economía de las empresas como de las familias riojanas, si el Gobierno de La Rioja se ha comprometido a ejecutar 130 millones de euros de fondos europeos este año 2024".

En este punto, el consejero ha señalado que frente a la etapa anterior "nos hemos puesto las pilas, hemos metido energía, hemos metido ambición, y mucho empuje a la ejecución de fondos europeos", que hará que "solo este año se inviertan 130 millones de euros", algo que "harán todas y cada una las consejerías del Gobierno de La Rioja".

Ha señalado que se realizarán proyectos "para mejorar nuestras capacidades de sostenibilidad y transición energética", así como cuestiones en el ámbito sanitario o en agricultura; y todo ello

porque "ahora sí tenemos impacto, velocidad de crucero, ahora sí tenemos gestión de fondos europeos".

Por su parte, Visairas ha comenzado su intervención aludiendo a actuaciones del Gobierno central, recordando cuestiones de actualidad nacional que tienen que ver con el ministerio de Transporte que lideraba José Luis Ábalos, cuyo departamento "debía gestionar solamente 17.000 millones de euros con cargo al mecanismo de reconstrucción y resiliencia", mientras se está descubriendo una situación de "corrupción erosiva" en el conjunto del Estado.

Además, el diputado 'popular' ha recordado que, aquí en La Rioja para gestionar el Plan de Transformación "se sacó a una persona del Consejo de Gobierno, asegurando que La Rioja tenía la oportunidad de dar un salto adelante equivalente a 20 años en los siguientes tres años", algo que "lo que no nos hemos enterado".

Finalmente, ha destacado el "compromiso público" del Gobierno riojano de movilizar 130 millones de euros de fondos europeos "una vez realizado un acertado y necesario diagnóstico de la situación al respecto a estos fondos".

PLAN INDUSTRIAL

Por otra parte, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, preguntada por la diputada del PP, Mar Cotelo, sobre "qué planes tiene el Gobierno de La Rioja en materia de política industrial para la presente legislatura", ha señalado que "con el consenso de los actores económicos y sociales estamos trabajando en un nuevo plan de desarrollo industrial que permita orientar la política económica, desarrollar, fortalecer y consolidar nuestro sector industrial, una política efectiva para nuestra comunidad".

Para ello, ha indicado León se trabaja en la "identificación de los sectores estratégicos, en la promoción de la innovación como eje de apoyo, así como en el apoyo a las pymes y al emprendimiento, además del desarrollo de las infraestructuras, la formación, la cualificación profesional y la internacionalización".

La consejera también ha resaltado que se coordinará la "colaboración público y privada junto con las universidades para poder desarrollar la transferencia de conocimiento y la creación de sinergias que impulsen ese desarrollo industrial", sin olvidar que "la diversificación económica y una estrategia de marketing y promoción para desarrollar una estrategia de marketing y promoción de la industria".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otra parte, la consejera de Salud, María Martín, preguntada por acciones de su departamento relacionadas con la Inteligencia Artificial, ha destacado que "el sistema público de salud está incorporando ya soluciones innovadoras en inteligencia artificial y en el análisis masivo de datos, con el único objetivo de mejorar la calidad asistencial".

Todo ello, ha recordado que "se está haciendo, tanto desde Fundación Rioja Salud, como desde el Servicio Riojano de Salud, de forma totalmente coordinada".

"Desde nuestra consejería, y gracias a ese esfuerzo de todo el equipo de la Unidad de Ciencia del Dato, se está creando un equipo multidisciplinar con profesiones de ámbitos y experiencias muy diferentes, como puedan ser investigación, ciencias de la salud, computación, matemáticas, bioestadística e incluso filología", que van a ofrecer una "mejora de la atención y calidad asistencial gracias a esos desarrollos de analítica avanzada e inteligencia artificial", ha concluido Martín.