Domínguez dice que el Centro Nacional de Industrias del Español "nos va a hacer liderar en el mundo la IA del español"

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha afirmado que el Centro Nacional de Industrias del Español, que se ubicará en el recinto ferial de Albelda, "nos va a hacer liderar en el mundo la Inteligencia Artificial del español".

Ha sido en una pregunta planteada por el diputado regional del PSOE, José Ángel Lacalzada, acerca de "por qué está retrasando el Gobierno de La Rioja la construcción del Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua".

El parlamentario socialista , en su intervención, ha lamentado "el retraso deliberado de casi dos años de la puesta en marcha de la construcción" de este Centro, que, además, ha asegurado "el Gobierno del Partido Popular ha empequeñecido y además ha sacado del entorno de la Universidad de La Rioja".

Ha recordado que "la inversión que anunció la semana pasada presidente Capellán de 14,5 millones de euros es consecuencia del convenio de colaboración aprobado en la legislatura anterior del Gobierno Socialista de Concha Andreu, y que contaba con 44 millones de euros, que proceden de fondos europeos y que además se enmarca en el PERTE Nueva Economía de la Lengua". Además, ha indicado que el edificio "se iba a construir en el edificio Corazonistas, junto a la Universidad de La Rioja".

ENGAÑO A LOGROÑO

No obstante, ha criticado que "a los 100 días del Gobierno de Capellán, éste dice que no cree en este proyecto", algo que evidencia que "el Gobierno del Partido Popular no tiene ambición ni cree en las potencialidades de La Rioja". "Dos meses más tarde, en diciembre de 2023, Capellán, con el rector de la Universidad de La Rioja, anuncia que este Centro de Industria del Español se va a construir junto a la Universidad, en una parcela de 7.000 metros", ha añadido Lacalzada.

Ha apuntado que junto a ambos comparece el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, al que "parece que engaña", porque la semana "por sorpresa, cambia de opinión, y ahora el centro se va a instalar en el recinto ferial de la carretera de Albelda". Todo ello, evidencia para el diputado socialista "improvisación y propaganda", que le ha llevado a concluir pidiendo "más seriedad y respeto a la ciudadanía de Logroño".

En su respuesta, Domínguez ha asegurado que "tenemos que conocer el término de comparación para saber si algo se estará atrasando, porque, efectivamente, el paso del tiempo depende siempre de la posición y velocidad del observado".

En este punto, ha recordado que el 28 de febrero de 2020, el Gobierno socialista de Andreu "anuncia un centro de inteligencia artificial relacionado con el español", y dos años después, en dos ocasiones, y junto al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el 7 de febrero de 2021 y el 29 de diciembre de 2022, siguen con el anuncio.

Posteriormente, en mayo de 2023, tres días antes de las elecciones, firman un convenio "en el que comprometen fondos públicos del Gobierno de La Rioja" para dicho centro. Ha lamentado que desde el primer anuncio hasta la firma del convenio pasaran 39 meses, mientras que el Ejecutivo de Capellán desde su primer anuncio a la presentación del proyecto han sido 20 meses, "la mitad del tiempo".

"Ahora -ha indicado Domínguez- tenemos un proyecto hecho de la mano del sector, cosa que ustedes nunca hicieron, integrado en el BSC Barcelona Supercomputing Center" que "ni se les ocurrió", y ello "con un proyecto de 550 páginas que sí nos va a hacer liderar en el mundo la inteligencia artificial del español".