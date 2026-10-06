Domínguez espera que Presupuestos y Financiación Autonómica sean "absoluta prioridad" para el próximo Gobierno central

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha destacado que, desde el punto de vista institucional, espera que el nuevo Ejecutivo que surja de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez tenga como "absoluta prioridad" la elaboración de Presupuestos Generales del Estado así como la aprobación de un nuevo sistema de Financiación Autonómica. Espera, ha dicho, "que se haga en los primeros momentos en los que se construya el nuevo Gobierno".

Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Como ha recordado, el Gobierno riojano no entra en valoraciones sobre el adelanto de las elecciones, de la posible huelga general o de las insinuaciones sobre el voto por correo.

Solo se ha referido así a "algo que hemos dicho en muchas ocasiones", la ausencia de Presupuestos Generales del Estado "provoca un grave perjuicio al día a día de las comunidades autónomas y a la prestación de los servicios públicos".

También ha destacado que las ccaa estan infrafinanciadas y, por tanto, desde el punto de vista estrictamente institucional, espera que el nuevo Gobierno que surja tras las elecciones adelantadas se ponga a trabajar en ello con absoluta prioridad.

COMPROMISO CON LA VIVIENDA

En otro orden de asuntos, y referido a la política de la vivienda, desde el Gobierno riojano, en voz de su portavoz, recuerda que "la vivienda es un pilar fundamental" por lo que desde el primer momento de la legislatura "la hemos situado como un servicio fundamental a la misma altura que la sanidad o la educación".

Como ha indicado Domínguez, "es un bien público fundamental para garantizar proyectos de vida" y, entre otras apuestas, el portavoz ha recordado que "hemos retomado la actividad promotora y la actividad de construcción de VPO por parte del Instituto Riojano de la Vivienda. Están muy cerca de terminar o con muy alto grado de ejecución, 126 nuevas viviendas en nuestra comunidad autónoma".

Además, prosigue, "tenemos casi cerrado con el Ayuntamiento de Logroño poner suelo para la construcción de más vivienda de protección oficial". También ha destacado el "alto componente social" de estas políticas para que "las personas vulnerables en nuestra comunidad autónoma tengan alternativas habitacionales y tengan una rápida salida a la necesidad de encontrar una vivienda".