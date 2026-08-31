Domínguez ve que el Debate sobre el Estado de la Región responde a normalidad democrática, estabilidad y transparencia

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a otros diputados del PP, Alberto Galiana, Cristina Maiso y DIego Antonio Bengoa (archivo) - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado que la celebración este martes y miércoles del Debate sobre el Estado de la Región responde "a la normalidad democrática, la estabilidad, transparencia y rendición de cuentas" del Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán.

Tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, Alfonso Domínguez ha respondido así a los periodistas recordando que será el propio Capellán quien mañana, 1 de septiembre, inicie su intervención en la primera jornada del debate.

Asimismo ha destacado que el Gobierno "cumple con sus obligaciones ante la Cámara regional". Además afirma que están "satisfechos y agradecidos" de que hace tres años los riojanos otorgasen a este Gobierno "la confianza más que suficiente para tener una legislatura de estabilidad".

Todo ello hace que se haya podido celebrar el Debate en cada uno de los años de la legislatura y aprobar unos presupuestos "todos y cada uno de los años".

Gracias a esta confianza, tranquilidad y certidumbre, insiste Domínguez, "hemos podido desarrollar en estos últimos tres años un amplio número de políticas de gran calado transformador en nuestra comunidad autónoma". De todo ello -ha finalizado- dará cuenta mañana el presidente.

Espera también que el debate del día posterior con el resto de grupos parlamentarios con representación en la Cámara sea positivo "para la generación de ideas y más políticas para el futuro y mejorar la vida de los riojanos".

PROGRAMA DEL DEBATE

El debate comenzará este martes, 1 de septiembre, a las 11,00 horas, con la intervención por tiempo ilimitado del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. Concluida su intervención, los grupos parlamentarios dispondrán de un plazo de 30 minutos para presentar ante la Mesa propuestas de resolución que sean congruentes con la materia objeto de debate.

La Mesa se reunirá ese mismo día, a las 17 horas, para calificar las propuestas de resolución que sean presentadas por los grupos parlamentarios. Las que resulten admitidas serán entregadas a los portavoces antes de pasar a su debate y votación, lo que se producirá el miércoles, 2 de septiembre.

Ese segundo día, la jornada dará comienzo a las 9 horas, con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

El presidente podrá contestar a las cuestiones planteadas de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia. Los grupos parlamentarios podrán replicar durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.

Finalmente, se procederá al debate y votación de las propuestas de resolución admitidas por la Mesa, que podrán ser defendidas durante un tiempo máximo de 3 minutos cada una. También se podrá hacer uso de un turno en contra por el mismo tiempo de cada una de ellas.