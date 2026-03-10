La DOP Aceite de La Rioja reparte 1.100 cajas para cuidar el corazón con producto riojano - DOP ACEITE DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gran parte de los factores que provocan las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, el colesterol elevado, la obesidad o la mala alimentación, pueden reducirse gracias a una dieta equilibrada y saludable. Consumir alimentos que cuidan y protegen la salud del corazón debería formar parte de nuestras comidas diarias, tal y como señala la Fundación Española del Corazón.

En este sentido, La Rioja cuenta con productos de gran calidad que forman parte de una alimentación saludable y de proximidad, como el Aceite de La Rioja, la Nuez de Pedroso o las Peras de Rincón de Soto. Por ello, la nueva campaña 'Alimenta tu corazón' de la DOP Aceite de La Rioja tiene como objetivo fomentar el consumo de estos alimentos locales que contribuyen a cuidar la salud cardiovascular.

De hecho, según datos de la propia Fundación Española del Corazón, una dieta rica en aceite de oliva puede ayudar a disminuir la mortalidad y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reforzando así el valor de incluir productos como el aceite de oliva dentro de una alimentación diaria equilibrada.

La iniciativa de este año, que se celebra por sexta vez consecutiva, consiste en el reparto de 1.100 'cajas de la salud', cien más que en ediciones anteriores, en 9 comercios riojanos.

Cada una de estas cajas incluye una monodosis de Aceite de La Rioja, una Nuez de Pedroso y una pera de Rincón de Soto, tres productos riojanos con Denominación de Origen que destacan por sus propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular.

Además, se incluye una receta saludable elaborada por el chef Cristian Solana, una propuesta deliciosa basada en los alimentos de la caja y con el aceite de la DOP como ingrediente esencial.

Las cajas podrán conseguirse el próximo viernes, 13 de marzo, en 9 establecimientos de la región. En Logroño: Frutería Tuti Fruti, La Luci Delicatessen, De Torre Gourmet, en las dos tiendas Campomar y en los dos establecimientos de Catanatura. En Calahorra, se pueden adquirir en Fuertes Gourmet, El Mercado de Miguel y en Selección de Frutas y Verduras Mónica; y en Arnedo, en la Frutería Perdicasas.

Ese día, las 100 primeras personas que realicen una compra en cualquiera de estos comercios recibirán una 'caja de la salud'. Con esta iniciativa, 'Alimenta tu corazón', la DOP Aceite de La Rioja pone en valor la calidad del producto riojano como aliado para prevenir posibles riesgos y enfermedades cardiovasculares, al tiempo que reivindica la importancia de cuidar la salud con motivo del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Una campaña para la que se ha contado con la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la iniciativa #productoriojano, la DOP Nuez de Pedroso, la DOP Peras de Rincón de Soto y el chef Cristian Solana.